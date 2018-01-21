Wesley Sneijder, Al Gharafa’daki ilk golünü attı

Fransa’nın Nice takımından Bülent Uygun’un teknik direktörlüğünü yaptığı Katar ekibi Al Gharafa takımına transfer olan Sneijder ilk golünü attı.

Wesley Sneijder’in formasını giydiği Al Gharafa deplasmanda Umm Salal takımı ile karşılaştı. Al Gharafa karşılaşmayı 4-2 kazanırken takımın 3. golünü Sneijder kaydetti.

61. dakikada gelişen Al Gharafa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sneijder yerden sert bir vuruş yaparak durumu 3-0’a getiren golü kaydetti.

Maç sonucunda ise Sneijder’in takımı sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Öte yandan taraftarların Wesley Sneijder için yaptığı tezahürat sırasında tribünde oturan Hollandalı yıldızın oğlu Xess Xava da babasına destek oldu.

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