Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel kimdir?

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel bebeğiyle çektiği selfieyi paylaştı, Demet Akalın'ın Demirel'in bebeğinin gözünün altındaki lekeyle ilgili yorumu takipçilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında ve hangi ülkenin güzellik kraliçesi oldu? İşte boyunun ve kilosunun dahi merak konusu olduğu Zeynep Demirel ile ilgili merak edilenler...

Zeynep Demirel, Instagram fotoğrafının altına Demet Akalın’ın yaptığı yorum ile magazin gündemine oturdu. Birçok kişinin tepkisini çeken yorum sonrası Zeynep Demirel’in kim olduğunu, boyunun kaç olduğunu, kaç yaşında olduğunu merak edenler Google üzerinden arama yapıyor. Peki güzellik yarışmasına da katılmış olan Zeynep Demirel kimdir, kaç yaşında, nerede doğdu, hangi ülkenin güzllik yarışmasına katıldı? İşte Zeynep Demirel’in kim olduğu hakkında bilinmesi gerekenler…

ZEYNEP DEMİREL KİMDİR? NERELİ, KİMİNLE EVLİ?

Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demierl ile evlenmeden önceki adı Zeynep Sever olan ünlü güzel, 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Belçika’da 2009 yılında katıldığı Miss Universal yarışmasında 15. olan Zeynep Demirel, mankenliğin yanı sıra kısa süreli oyunculuk da yapmıştır. 2010 yılında Fenerbahçeli flle bekçisi Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel’in bu evliliğinden Yade isminde bir kızı vardır. 1.78 boyundaki ünlü güzel, 55 kilodur.