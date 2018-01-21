TFF 1. Lig | Ümraniyespor 7-0 Gaziantepspor Oktay Derelioğlu’na ilk maçında ağır darbe

Gaziantepspor'un başında ilk maçına Ümraniyespor deplasmanında çıkan Oktay Derelioğlu, takımının 7-0 gibi tarihi bir fakla yenilmesine engel olamadı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti. Gaziantepspor ile 12 Ocak’ta sözleşme imzalayan Oktay Derelioğlu, takımı ile çıktığı ilk maçta tarihi farka engel olamadı.

Ankaragücü’nün puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Ümraniyespor, puanını 35’e çıkartarak liderlik koltuğuna oturdu. 4 puanda kalan Gaziantepspor ise ligin dibinde yer aldı.

Oktay Derelioğlu: Gaziantep halkı bu kulübe sahip çıkmalı Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, oyuncularının farkın açılmasına engel olamadığını söyleyerek, ilerleyen maçlarda bu sonuçları olumluya çevirmek için çalışacaklarını belirtti. İlgili Haberi Oku

Stat: Ümraniye İlçe

Hakemler: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Baran Eraslan

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Tarık Tekdal dk. 82), Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (İbrahim Akdağ dk. 71), Cleyton, Emircan Altıntaş, Rangelov (Serdar Özbayraktar dk. 71)

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Samet Asatekin, Beytullah Ayduvan

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Şenol Can, İlker Günaslan, Gökhan Çamur (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 37), Harun Enes Nural (Elyasa Süme dk. 61), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Mehmet Sait Üzümcü, Serhan Yılmaz (İbrahim Halil Keser dk. 78)

Yedekler: Selçuk Özcan, Yunus Şencay, Erdal Ahmet Özdemir, Yusuf Erdem

Teknik Direktör: Oktay Derelioğlu

Goller: Mücahit Albayrak (dk. 17), Hüseyin Polat (dk. 23 k.k.), Appindangoye (dk. 37), Vasilogiannis (dk. 64) Rangelov (dk. 68 pen.) Bulut Kaya (dk. 73) Emircan Altıntaş (dk. 85) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Oktay Aydın, Müslüm Talşik (Gaziantepspor) Appindangoye (Ümraniyespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 17′ Ceza sahası dışından Mücahit'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

GOL! 23′ Sağ kanattan Bulut'un ceza sahasına ortasında kale önünde Rangelov dokundu. Gaziantepspor savunmasında Hasan Genç'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

GOL! 37′ Sağ taraftan Bahadır'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

GOL! 64′ Cleyton'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Vasilogiannis'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

67′ Ceza sahası içinde topla buluşan Rangelov, Serhan'ın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem Alper Çetin, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

GOL! 68′ Rangelov'un kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Adnan'ın kapattığı köşeden ağlara gitti. 5-0

GOL! 73′ Emircan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bulut Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0

GOL! 84′ Sağ kanattan Bahadır'ın çizgiye inerek içeri çevirdiği topa arka direkte Emircan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 7-0