TFF 1. Lig | BB Erzurumspor 0-0 MKE Ankaragücü

Deplasmanda Erzurumspor ile golsüz berabere kalan Ankaragücü, liderlik koltuğunu Ümraniyespor'a kaptırdı.

TFF 1’inci Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor konuk ettiği lider MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Haftaya lider giren Ankaragücü, yaşadığı puan kaybıyla koltuğunu Ümraniyespor’a kaptırdı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Mehmet Emin Tuğral

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan, Stephane, Jasmin, Mert Nobre (Dk. 73 Hamza), Tolga, Gökhan (Dk.66 Abdulkadir), Burhan, Hakan Arslan, Taylan, Jasmin Scuk, Erhan Çelenk

MKE Ankaragücü: Korcan, Erdem, Sedat (Dk. 79 Ferhat), Alihan, Kenan (Dk. 90 Yusuf), Mehmet Sak, Mehmet (Dk. 88 Umut), Arif, Marc, İlhan, Gençer

Sarı Kartlar: Jasmin Scuk, Hakan, Taylan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Gencer (MKE Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14′ B.B. Erzurumspor gole çok yaklaştı. Hakan’ın yerden sert şutunu müdahale eden Alihan’dan seken top Erhan’ın önüne düştü. Erhan’ın sert şutuna kaleci Korhan dokundu, kaleye yönelen topu son anda Mehmet Sak çizgiden çıkardı.

28′ Erhan Çelenk’in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci Korcan son anda kornere çeldi.

35′ Konuk ekip MKE Ankragücü gole çok yaklaştı. Sedat’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kenan, Acka’dan sıyrılıp müsait durumdaki İlhan’ı gördü. Altıpas üzerinde topla buluşan İlhan’ın sert şutunda top kaleci Hakan’ın yüzüne çarpıp uzaklaştı.

45′ Kena’ın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Hakan güçlükle çeldi, savunma topu uzaklaştırdı.

65′ Taylan’ın yaklaşık 30 metreden şutunu Korcan kornere çeldi.

77′ Burhan’ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Hamza’nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı, dönen topu Taylan tamamladı Korcan bu kez topu kornere gönderdi.

84′ Erdem’in frikiğinde kaleci Hakan topu yumrukladı dönen topu Gençer tamamladı ama kaleci Hakan bir kez daha gole geçit vermedi.