TFF 1. Lig | Akın Çorap Giresunspor 0-2 Boluspor

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Akın Çorap Giresunspor konuğu Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Boluspor, galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+2'de buldu.

TFF 1. Lig’in 18. haftasında Akın Çorap Giresunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. 4. dakikada, Abdulkerim'in geriden çıkardığı uzun pasa sol iç tarafta Sinan hareketlendi. Rakibinden vücut çalımıyla kurtulan Sinan'ın vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

18. dakikada, Giresunspor öne geçme şansını değerlendiremedi. Çağlar ile başlayan atakta Recep'in harika pasıyla solda topla buluşan Dialiba, önce rakibinden sıyrıldı ve ardından sağ ayağıyla plase denedi. Yerden alt köşeye giden topu kaleci Gökhan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 55. dakikada, Sinan'in indirdiği topu, Recep içeriye doldurdu. Savunmadan geri seken topa Dodo'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

63. dakikada, Panos'un harika ara pasıyla topla buluşan Jones, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak Gökhan iki hamlede topun sahibi oldu. 90+1. dakikada, Giresunspor savunmasındaki boşluktan yaralanan Andre Santos, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1. 90+2. dakikada, Boluspor bulduğu kontra atakta Melih kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Melih'in düzgün vuruşu ağlarla buluştu 0-2. TFF 1. Lig | Ümraniyespor 7-0 Gaziantepspor Oktay Derelioğlu`na ilk maçında ağır darbe Gaziantepspor'un başında ilk maçına Ümraniyespor deplasmanında çıkan Oktay Derelioğlu, takımının 7-0 gibi tarihi bir fakla yenilmesine engel olamadı. İlgili Haberi Oku

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Oğuz Terzi, Mehmet Salih Mazlum

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Murat Gürbüzerol, Aykut Demir, Abdulkerim Bardakçı, Çağlar Birinci, Dimitriadis, Dodo, Korkishko (Jones Lopes dk. 46), Recep Aydın (Fatih dk. 79), Dialiba (Mert Örnek dk. 62), Sinan Özkan

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Furkan Şeker, Alim Öztürk, Renato Arapi, Cengiz Umut Meraş, Burak Asan, İshak Çakmak (Melih dk. 82), Emmanuel Akabueze, Mustafa Durak (Guido Koçer dk. 60) , İrfan Başaran (Andre Santos dk. 65), Rydell Popen

Goller: Andre Santos (90+1), Melih (90+2)

Sarı Kart: İrfan, Furkan, Umut (Boluspor) Recep (A.Ç Giresunspor)