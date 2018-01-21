CANLI İZLE: Bursaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lider Başakşehir, Bursa deplasmanında! Canlı yayın…
Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir bugün Bursapor’a konuk oluyor. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı canlı izleyerek Pazar gününü futbol şölenine çevirmek isteyenler karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceklerini araştırıyor. Sow’lu Bursapor ve Arda’lı Başakşehir’in maçının canlı izlemek mümkün. Peki karşılaşma hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İlk 11’de Arda ve Sow oynayacak mı? İşte Bursaspor Başakşehir maçına dair tüm detaylar…
BURSAPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
Süper Lig'in 18. haftasında Bursapor ve Başakşehir’in karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Ülker Stadyumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadında başlayacak. Hakem Bülent Yıldırım yöneteceği maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1'den naklen izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
BURSAPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLE
BURSASPOR BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM
İLK 11’LER BELLİ OLDU
BURSASPOR: Harun, Aziz Behic, Barış Yardımcı, Ekona, Titi, Mikel Agu, Badu, Bazalla, Kembo, Delarge, Moussa Sow
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor
BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM
Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de iddialı olan Başakşehir, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak isteyen Başakşehir, Arda Turan transferi ile adından söz ettirdi. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet almayı başaran turuncu mavili ekip, 3 mağlubiyet alırken 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Son 4 maçından 3’ünü kazanan turuncu-lacivertliler 36 puanla maç eksiği olarak ikinci sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir’de, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Kerim Frei, cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.
MAÇ GÜNÜ | #burVibfkBursa BŞB.16:0013 C pic.twitter.com/7HTqiXUEVv
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 21 Ocak 2018
BURSASPOR’DA SON DURUM
Ligin orta sıralarında yer alan fakat devre arasında kadrosuna Sow’u katarak ikin yarıya iddialı başlamak isteyen Bursaspor 9. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet alan timsahlar, sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı.