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CANLI İZLE: Bursaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lider Başakşehir, Bursa deplasmanında! Canlı yayın…

Transfer döneminin iki dikkat çeken takımı Bursapor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve Arda Turan transferiyle kadrosunu daha da güçlendiren Başakşehir ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sow'u transfer ederek daha iddialı hale gelen Bursaspor'un maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler hangi kanalda, saat kaçta olduğunu merak ediyor. Canlı izlenebilecek olan heyecan dolu karşılaşma hakkında merak edilen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve muhtemel ilk 11'lerin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.
15:1221 Ocak 2018
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CANLI İZLE: Bursaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lider Başakşehir, Bursa deplasmanında! Canlı yayın…

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir bugün Bursapor’a konuk oluyor. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı canlı izleyerek Pazar gününü futbol şölenine çevirmek isteyenler karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceklerini araştırıyor. Sow’lu Bursapor ve Arda’lı Başakşehir’in maçının canlı izlemek mümkün. Peki karşılaşma hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İlk 11’de Arda ve Sow oynayacak mı? İşte Bursaspor Başakşehir maçına dair tüm detaylar…

BURSAPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Süper Lig'in 18. haftasında Bursapor ve Başakşehir’in karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Ülker Stadyumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadında başlayacak. Hakem Bülent Yıldırım yöneteceği maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1'den naklen izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

BURSAPOR BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLE

BURSASPOR BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

İLK 11’LER BELLİ OLDU

BURSASPOR: Harun, Aziz Behic, Barış Yardımcı, Ekona, Titi, Mikel Agu, Badu, Bazalla, Kembo, Delarge, Moussa Sow

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM

Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de iddialı olan Başakşehir, ligin ilk yarısını lider tamamladı. Şampiyonluk yarışında daha güçlü olmak isteyen Başakşehir, Arda Turan transferi ile adından söz ettirdi. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet almayı başaran turuncu mavili ekip, 3 mağlubiyet alırken 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Son 4 maçından 3’ünü kazanan turuncu-lacivertliler 36 puanla maç eksiği olarak ikinci sırada yer alıyor. Medipol Başakşehir’de, Ziraat Türkiye Kupası’nda Akın Çorap Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Kerim Frei, cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

BURSASPOR’DA SON DURUM

Ligin orta sıralarında yer alan fakat devre arasında kadrosuna Sow’u katarak ikin yarıya iddialı başlamak isteyen Bursaspor 9. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında 7 galibiyet alan timsahlar, sahadan 6 kez mağlubiyetle ayrıldı.

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Son güncelleme: 16:38 | 21.01.2018
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