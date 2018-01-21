CANLI İZLE: Bursaspor Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lider Başakşehir, Bursa deplasmanında! Canlı yayın…

Transfer döneminin iki dikkat çeken takımı Bursapor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan ve Arda Turan transferiyle kadrosunu daha da güçlendiren Başakşehir ile Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sow'u transfer ederek daha iddialı hale gelen Bursaspor'un maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler hangi kanalda, saat kaçta olduğunu merak ediyor. Canlı izlenebilecek olan heyecan dolu karşılaşma hakkında merak edilen hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve muhtemel ilk 11'lerin cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

0