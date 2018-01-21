Süper Lig puan durumu: İkinci yarı başladı! İşte güncel puan tablosu…

Süper Lig ilk devresinde puan durumu zirvedeki rakiplerin puanlarının birbirine çok yakın olduğundan sürekli araştırıyordu. Süper Lig'de ikinci yarının başlaması ile yangın yeri olan zirvedeki takımların durumu merak ediliyor. Galatasaray Kayserispor maçı hariç 18. haftada tüm maçlar tamamlandı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

Süper Lig’de liderlik yarışı iyice kızıştı. Puan durumuna göre lider konumda bulunan Başakşehir, Bursaspor deplasmanında rahat kazandı. Yakın takipte olan Beşiktaş zorlansa da Antalyaspor deplasmanında üç puanı almayı başardı. Zirve yarışında olan Fenerbahçe ve Göztepe arasındaki maçı sarı-lacivertliler kazandı ve puan durumu şekillendi. Oynanmayan bir maçın öncesi merak edilen güncel puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Süper Lig’de son durum…

GÜNCEL PUAN DURUMU

HAMZAOĞLU: ‘TELAFİ EDEBİLİRİZ’

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Güzel ve keyifli bir maç oynadıklarını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, “Keşke sonuç biraz lehimize bitseydi, iyi olacaktı. Ama kısmet olmadı. Her şeyden önce oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Oyuncularımla çok kısa sürede birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz, planladığımız oyunu sahada uygulamaya çalıştılar. Bunda maçın başında başarılı da olduk. Golü de bulduk. Maçın son anına kadar da sahada skoru değiştirmek için mücadele eden bir takım vardı. Beni sevindiren taraflar bunlar” dedi.

Maçı kazanmayı arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Hamza Hamzaoğlu, “En kötü beraberlik olsaydı daha iyi olacaktı. Ama sorun değil, bunları telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş´ı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kupa maçı ile bu maçta ortaya konulan futbol arasındaki farkın sorulması üzerine Hamza Hamzaoğlu, maçların öneminin değiştiğini sözlerine ekledi.