Stephane M’Bia’dan Galatasaray açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Trabzonspor'un eski oyuncusu Stephane M'Bia'yı gündemine aldı. Galatasaray açıklaması geldi.

Badou Ndiaye’ye gelen teklifler Galatasaray’da transferin rotasını değiştirdi. Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor’un eski oyuncusu Stephane M’Bia’yı gündemine aldı. Kamerunlu oyuncu, Fotomaç’a yaptığı özel açıklamada sarı-kırmızılı takım ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

31 yaşındaki ön libero, “Galatasaray’la sözleşme şartları üzerinde görüşüyoruz. Gelme ihtimalim var. Belki…” ifadelerini kullandı.

2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor’da forma giyen orta saha oyuncusu, devre arasında Çin ekibi Hebei China Fortune’ye satılmıştı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, 2015 yılında Sevilla’dan Trabzonspor’a transfer olmuştu. Tecrübeli isim daha önce Marsilya, QPR, Rennes gibi takımlarda forma giydi. Rıdvan Dilmen`den flaş iddia: `Beşiktaş`a gelecek diye biliyorum` Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında Beşiktaş'ın Samuel Eto'yu alacağını söyledi. Dilmen ayrıca Fenerbahçe'nin Acıbadem ile yaptığı anlaşmayı duyduğunda şaka yapıldığını zannettiğini ifade etti. İlgili Haberi Oku

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

İki yıldır Çin’de oynayan Mbia’nın Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ve teklifleri değerlendirmeye aldığı vurgulandı. 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hebei China Fortune’de 14 maçta görev yaparken, 3 gol attı. Kariyerinde Rennes, Marsilya, QPR ve Sevilla gibi marka takımlarda oynayan Mbia, 67 kez giydiği Kamerun Milli Takımı formasıyla da 5 gol kaydetti.

CİMBOM FİYAT İNDİRMİYOR

Sezon başında Osmanlıspor’dan 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile aldıkları Ndiaye’nin değerinin 20 milyon Euro olduğunu bildiren Galatasaray yönetimi ise indirime yanaşmıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de bırakmak istemediği tecrübeli futbolcu, Galatasaray’da 16 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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