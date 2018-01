‘Seyirciyi’ de yendiler!

Fenerbahçe'nin zevksiz bir top oynadığını iddia eden yazarlara nazire yaparcasına hareketli, baskılı ve göze hoş gelen bir anlayışla sahaya çıktı Aykut Hoca. 1. dakikada Giuliano golü atsa maç bitecekti belki de.

Sekiz günlük Antalya kampının sloganı ‘Doğru Oyun'du ve F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ‘doğru oyun'un kahramanıydı.

Bu rüzgâr 30. dakikaya kadar sürdü.… Sonra ne yaptığını bilmeyen, özgüveni yerle bir olan Fenerbahçe sahadaydı.

Dirar'ın kaybettiği toplar, attığı gol ve hareketliliğine rağmen yalnız kalan Fernandao ve lider olması gereken Giuliano'nun sadece topsuz oyunda olması ‘zevksiz' bir F.Bahçe'nin tablosuydu! İlginç bir şekilde oyuna müdahale etmeyen Aykut Hoca basit bir hatayla yenilen golün ardından Soldado ve Valbuena'yı oyuna aldı ve çift forvete döndü (Dakikalar 60'ı gösteriyordu). O dakikadan sonra taraftarın inanılmaz desteğine rağmen (Seçimi sahaya sokmaya çalışan seyirciler hariç) bilinçsiz, sahada lideri olmayan ve her an hata yapmaktan korkan futbolculardan kuruluydu Fenerbahçe. Valbuena'nın ezdiği toplar ve “Ben takım oyuncusu değilim” diye bas bas bağırması, M.Topal'ın oyunu kuramaması 6 haftalık zor periyodun ilk ayağında 2 puanı bırakıyordu derken…… Islıklanan Dirar sahneye çıktı ve enfes bir ortayla Milos'un kendi kalesine golü atmasına neden oldu. Şampiyonluk mücadelesinde her maça final havasında çıkan F.Bahçe önemli bir üç puan aldı.

Son Söz: Konya maçında Ömer Ali'nin, dün de Poko'nun golü. Aykut Hoca bireysel hataları çözmeli.