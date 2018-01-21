Ronaldo kanlar içinde kaldı! Telefonuyla yüzünü kontrol etti

Real Madrid'in evinde Deportivo'yu 7-1 mağlup ettiği maçta kaçı açılan Ronaldo'nun yüzü kanlar içinde kaldı. Yıldız oyuncu yüzünün son halini telefon yardımıyla kontrol etti.

Real Madrid, sahasında Deportivo’yu Nacho (2), Bale (2), Ronaldo (2) ve Modric’in golleriyle 7-1 mağlup etti.

2 gol atan Portekizli yıldız Ronaldo, karşılaşmanın 86.dakikasında rakip ceza sahası içinde topa kafa vurmak isterken rakibinin tekmesi yüzüne geldi. Kaşı açılan yıldız oyuncu kanlar içinde saha kenarına geldi.

Bu sırada yüzünün halini cep telefonunun ön kamerasını açarak kontrol eden Ronaldo ilginç bir görüntü oluşturdu. Tedavisi yapılan Portekizli oyun alanına geri döndü.