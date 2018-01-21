Rıza Çalımbay: Yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürüdü

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay 2-2 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından soyunma odasında yaşananları anlattı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok güzel bir lig maçı oynandığını, her iki takımın da kazanmak için oynadığını belirtti. Puana ihtiyaçları olduğunu belirten Çalımbay, ”Konyaspor ve bizim puana ihtiyacımız var. İki takımın da kazanması gerekiyordu. Fakat biz, Konyaspor 10 kişi kaldıktan sonra iyi bir avantaj yakaladık. Pozisyonlarıda yakaladık ama iyi değerlendiremedik” dedi.

2-1 öne geçtikten sonra rakip takımın uzun toplarla geleceklerini beklediklerini ifade eden Çalımbay, ”Kazanmak için her türlü riski aldık. Ancak son dakikada gelen golle maçı berabere tamamladık. Bizim Fenerbahçe ve Göztepe’yle iki önemli maçımız var. Artık o maçlara bakacağız” diye konuştu.

Burak Yılmaz`ın Konyaspor maçındaki ikinci golü tartışma yarattı Trabzonspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta, 90. dakikada bordo mavili ekibi öne geçiren golü atan Burak Yılmaz'ın ofsayt pozisyonunda olduğu iddiaları tartışma yarattı. İlgili Haberi Oku

‘KÜFÜR EDİP ÜZERİNE YÜRÜMESİ HOŞ DEĞİL’

Maçta yaşanan gerginliklere değinen Çalımbay, ”Mehmet Özdilek hoca ile yıllarca Beşiktaş’ta kader birliği yaptık, birlikte ter döktük. İyi bir arkadaşız. Maçlardan sonra birbirimizi tebrik edip, sarılıp ayrılız. Burada da böyle oldu. Maçın içinde oyuncunun golden sonra yaptığı hareket iyi bir hareket değildi. Bunu büyütmek, futbolcuların ve kulübenin karışmasına gerek yoktu. O arkadaşı cezalandırırsınız sorun biter. Ancak Konyaspor’un kaleci antrenörü Zafer hoca bizim arkadaşımız. Onunla da yıllarca birlikte çalıştık. Zafer hocanın benim yardımcı hocama küfür edip, üzerine yürümesi hoş değildi. Biz nasıl Mehmet hoca ile ikimiz sarılıp ayrılıyorsak o da öyle yapmalıydı” dedi.

Olaylı maçta 4 gol, 2 kırmızı kart! Son dakikasına kadar kıyasıya mücadeleye sahne olan Konyaspor Trabzonspor maçında kazanan olmadı. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada 2-2 sona erkerken 90. dakikada öne geçmeyi başaran Trabzon, 90+4'de yediği golle yıkıldı. Heyecanın hakemin bitiş düdüğüne kadar sürdüğü karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler Konyaspor Trabzonspor maçı özetini izlemek için arama yapıyor. İşte Konyaspor Trabzonspor karşılaşması hakkında merak edilenler ve maçın özeti... İlgili Haberi Oku

“10 KİŞİYE KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

Çalımbay, maçta üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek, ”Biz istediğimiz pozisyonlara girdik. Hem bu maçta, hem de oynadığımız kupa maçının ikinci yarısında, üstünlüklerin hepsi bizdeydi. Ama değerlendiremedik. Her şeye rağmen oyunu kopardık aldık ama, futbolun içindeki şansızlık, kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık 10 kişi karşı oynamak her zaman kolay değil. İyi oyun disiplininin olmasını ister, onları yaptık ama değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.