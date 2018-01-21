Rıdvan Dilmen’den flaş iddia: ‘Beşiktaş’a gelecek diye biliyorum’

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında Beşiktaş'ın Samuel Eto'yu alacağını söyledi. Dilmen ayrıca Fenerbahçe'nin Acıbadem ile yaptığı anlaşmayı duyduğunda şaka yapıldığını zannettiğini ifade etti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirirken, Galatasaray’daki başkanlık seçimiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen asıl bombayı ise Beşiktaş’ın Eto’o’yu alacağını söyleyerek patlattı.

Fenerbahçe’nin Acıbadem ile yaptığı forma sponsorluğu anlaşmasını duyduğunda şaka yapıldığını zannettiğini söyleyen Dilmen, ‘Herkes şaşırdı ama ben daha çok şaşırdım’ dedi.

İşte NTV Spor’da yayınlanan % 100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen’in açıklamaları;

“Kongreler olur, goller atılır ama Allah yardımcısı olsun askerlerimizin. Önce vatan, gerisi teferruat. Galatasaray kongresinde büyük bir mucize oluyor bana göre. Galatasaray başkanlık seçimi çok enteresan oldu gerçekten. Terbiyesizlik olarak algılanmasın ama yolda Dursun Özbek’in rakibi kim diye 10 kişiye sorsan 2 tanesi belki bilirdi Mustafa Cengiz’i. Bundan sonra ezberleyeceğiz tabii adını.”

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“ETO’O BEŞİKTAŞ’A GELECEK DİYE BİLİYORUM”

Beşiktaş’ın Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Eto’o ile görüştüğünü söyleyen Dilmen, “Beşiktaş, Eto’o’yu alacak duyumlarını aldım. Eto’o Beşiktaş’a gelecek diye biliyorum.” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarının ilk 8 haftasının sonunda, Galatasaray’ın zirvede olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu sırada rakiplerine 7-8 puan fark atmazsa, sonrasında zorlu süreç başlayacaktır onlar için de. Fenerbahçe’nin 11’inde oynayan en az 3-4 oyuncu Anadolu takımında oynasa, neden verdiler demezdik. Fernandao, İsmail, Aatif ve hatta Mehmet Topal. Skrtel’i de oynatmıyordu. Devre arasında denizin bittiğini gördük. Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’a söylediği söz şu: ‘Bana oyuncu alma, yeter ki oyuncuların taksitlerini geciktirme. Aykut Kocaman’ın son bölümde oynattığı takım onun takımı değil. O takım 5-0’dan maç çevirse bile Aykut Hoca haftaya o takımı başlatmaz. Çünkü Aykut Kocaman’ın futbol doğruları başka. Sezon başında Dirar’la ilgili şüphelerim vardı ama 5. haftadan sonra faydalı bir oyuncu olduğunu farketim. Gerçekten bu günde etkili oynadı.”

“SPONSORLUK ANLAŞMASINI GÖRDÜĞÜMDE ŞAKA YAPILIYOR SANDIM”

Kadıköy’de 30 binin üstünde taraftar olduğu zaman Fenerbahçe kolay kolay kaybetmez demiştim öyle de oldu. Son dakikalarda taraftar takımı itti. Eğer statda 7 bin kişi falan olsaydı 6 dakika değil 4 dakika uzatılırdı. Fenerbahçe daha çok topa sahip olduğu için Jahovic’i bugün çok göremedik. Ancak çok etkili bir santrafor kesinlikle. Fenerbahçe’nin yaptığı sponsorluk anlaşmasını gördüğümde şaka falan yapılıyor sandım. Çok sürpriz oldu bana. Herkes şaşırdı ama ben daha çok şaşırdım. Çünkü o süreci yakından takip ediyordum.”

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