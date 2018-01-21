Rıdvan Dilmen: Net penaltıyı vermedi berbat yönetti

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig’in 18.haftasında Beşiktaş’ın Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Halis Özkahya’nın berbat bir maç yönettiğini söyleyen Dilmen, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamaları…

‘GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÇEKİYOR KART VERMİYOR’

Halis Özkahya berbat bir maç yönetti. İlk yarıda Babel’in pozisyonuna kafası takıldı. İkinci yarıda Antalya’nın net penaltısını vermedi. Berbat yönetti yani. Hakemin kafasında 50 tane şey var. Gözünün önünde ya… Çekiyor oyuncuyu, kart göstermiyor. Niye göstermiyorsun?

Antalya`da maça damga vuran penaltı pozisyonu! Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Medel'in eline çarpan top penaltı tartışmalarına neden oldu. İlgili Haberi Oku

‘PSİKOLOJİK OLARAK ZOR BİR DURUMDUR’

Beşiktaş için bu maç çok önemliydi. Gündüz şahane oynayıp kazanan Başakşehir’in 9 puan gerisinde çıktı Beşiktaş maça. Fenerbahçe’nin de 6 puan gerisindeydi. Bu psikolojik olarak zor bir durumdur.

‘FUTBOLUN DOĞRULARI YOKTU’

Bana göre maçın en çok koşan oyuncusu Atiba’ydı. Beşiktaş 4 oyuncuyla geldi. Bugün kötü gününde olan bir Negredo vardı. Ona rağmen 2 gol buldu Beşiktaş. Beşiktaş’ın kazanması gerekiyordu. Kazandı da ama bana göre futbolun doğruları sahada yoktu. Yine de şampiyonluk yolunda çok iddialılar.

Hamza Hamzaoğlu: `Oyuncularımı kutluyorum...` Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada tüm istediklerini yaptıklarını belirterek, ”Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu” dedi. İlgili Haberi Oku

‘OĞUZHAN’IN DEVAM ETMESİ GEREKİYORDU’

Beşiktaş için en kritik maçlardan biriydi ligin ikinci yarısında. Kazanmayı başardılar. Özellikle Talisca’nın coşkulu bir oyunu vardı bu deplasmanda. Şenol hoca Oğuzhan Özyakup değişikliğini yanlış yaptı. Oğuzhan’ın devam etmesi gerekiyordu. İyi oynuyordu. Yorgun da değildi.

‘HER YERE YAMA YAPABİLİYORSUN’

Gökhan Gönül acaba az mı antrenman yaptı bilmiyorum. Beşiktaş’ın ideal sağ beki normal şartlarda Gökhan Gönül’dür. Medel ise joker gibi. Her yere yama yapabiliyorsunuz. Quaresma’nın deplasmandaki istatistiği ona yakışmayacak bir durummuş. Şampiyon bir takımın as oyuncusu sonuçta. Enteresan.

‘VİDA TOSİC’İ ZOR KESER’

Beşiktaş’ın çok geniş bir kadrosu var. Kenarda Lens var. Takıma dönecek Pepe var, Tosic var. Bana göre mesela Vida, Tosic’i çok zor keser. Tosic 11 oynar. Daha erken tabii ama benim ilk görüşüm bu oldu. Şenol hocayı durgun gördüm biraz.

‘SÖZLEŞMESİ PAZARTESİ FESHEDİLECEK’

Antalyaspor bir depresyon içinde. Giren çıkan oyunculara baktığınız da görüyorsunuz. Geri dönecek oyuncularla toparlamaları gerekiyor. Eto’o’nun sözleşmesi pazartesi günü feshedilecek diye konuşuluyor.