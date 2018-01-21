ÖZET İZLE: Konyaspor Trabzonspor maçı özeti izle! Olaylı maçta 4 gol, 2 kırmızı kart!

Son dakikasına kadar kıyasıya mücadeleye sahne olan Konyaspor Trabzonspor maçında kazanan olmadı. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada 2-2 sona erkerken 90. dakikada öne geçmeyi başaran Trabzon, 90+4'de yediği golle yıkıldı. Heyecanın hakemin bitiş düdüğüne kadar sürdüğü karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler Konyaspor Trabzonspor maçı özetini izlemek için arama yapıyor. İşte Konyaspor Trabzonspor karşılaşması hakkında merak edilenler ve maçın özeti...

Süper ligin ikincisi yarısındaki ilk maçına çıkan Konyaspor ve Trabzonspor son dakikaya kadar mücadele etmiş olsa da birer puana razı oldular. Futbolseverlerin maç biter bitmez özetini Google’da aradığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Henüz 18. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görmesi ile maçı uzun süre 10 kişi götüren ev sahibi ekip, Milosevic ile öne geçtiği maçta Burak Yılmaz'ın önce penaltıdan ardından da kaleciyi geçerek attığı iki gole engel olamadı. Özetinin dahi uzun yıllar tekrar tekrar izleneceği karşılaşmada uzatmalara girilirken Atiker Konyaspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Orkan Çınar, uzak mesafeden attığı serbest vuruş golüyle takımına bir puan kazandıran isim oldu. 10 kişi kalmasına rağmen iyi direnen Atiker Konyaspor'un bir şutu da direkten döndü. Seyir zevki yüksek karşılaşmanın özeti izlemek isteyenler heyecanla beklemeye başladı. İşte Konyaspor Trabzonspor maç özeti izleme linki… Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Konyaspor Trabzonspor maç özetini izleyebilirsiniz.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

TRABZONSPOR AĞIR YARA ALDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçından bile daha önemli gördüğü karşılaşma ilk dakikadan itibaret sertliklere sahne oldu. Topa sahip olmak istiyen iki takım da sık sık sertliklere başvururken her iki takım için de birer kırmızı kart çıktı. Ali Turan, henüz 18. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert müdahale sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kartın ardından Burak Yılmaz ile ilk yarıda iki net pozisyon bulan Trabzonspor, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemedi.

İkinci yarıya hücüm anlayışıyla başlayan Konyaspor’da Ali çamdalı ile ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Gelecek golün sinyali olan ataklarla kontrolü ele geçiren Konya Milosevic ile öne geçmeyi başardı. Ancak ev sahibi ekibin sevinci sadece 5 dakika sürdü. Burak Yılmaz, penaltıdan attığı golle takımına eşitliği getirdi. Maçta son dakikaya girilirken bir kez daha sahneye çıkan Burak Yılmaz, Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçerek topu boş ağlara bıraktı ve takımını öne geçirdi.

Herkes maçın bu şekilde bitmesini beklerken, uzatmalarda kazanılan serbest vuruşta Beşiktaş'tan kiralanan Orkan Çınar topun başına geçti. Oldukça uzak bir mesafe olmasına rağmen kaleyi deneyen Orkan Çınar, Onur Kıvrak'ı avlayarak takımına bir puanı kazandırdı.

Aldığı beraberlik sonrası puanını 30 yapan Trabzonspor, 6. sırada yer alırken, Atiker Konyaspor 16 puanla 17. sırada kaldı.

RIZA ÇALIMBAY’IN YARDIMCISI TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Gollerle olduğu kadar sertliklerle de dikkat çeken maçta Trabzonspor'un uzatmada yediği gol sonrası saha karışırken Rıza Çalımbay'ın yardımcısı tribüne gönderildi. Sertliklerin sadece sahada olmadığı karşılaşmada VİP tribününde de kavga yaşanırken Konyaspor’un eski yöneticisi Mehmet Soylu’ya yumruklu saldırıda bulunuldu. Gözünden darbe alan Soylu, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bir taraftar gerginlik sırasında kalp krizi geçirdi.