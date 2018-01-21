ÖZET İZLE: Bursaspor Başakşehir maçı özeti izle! Başakşehir Bursa’yı paramparça etti!

Süper Lig'teki liderlik koltuğuna oturan Başakşehir, Bursaspor'a deplasmanda acımadı. 3 puanı 3-0'lık sonuçla kazanan turuncu mavili ekibin rakibi Bursaspor'u darmadağın ettiği karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte maçı izleyemeyen futbolseverler karşılaşmanın özetini izlemek için arayışlara başladı. İkinci yarıya iyi başlangıç yapan Başakşehir'de yeni transferleri Arda Turan ilk kez forma giyerken bir de gol atma başarısı gösterdi. Seyir zevkinin yüksek olduğu karşılaşmanın özet görüntüleri Google aramalarında üst sıraya yerleşti. İşte Bursaspor Başakşehir karşılaşması hakkında merak edilenler ve maçın özeti...

Medipol Başakşehir, Bursa deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönerek koltuğunu korudu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın özetini izlemek isteyen futbolseverler özellikle Arda Turan’ın performasını merak ediyordu. 6 yıl aranın ardından Süper Lige golle dönen Arda Turan’ın golü takımının lider kalmasında katkı sağladı. Bol gollü karşılaşmanın özeti izlemek isteyenler heyecanla beklemeye başladı. İşte Bursapor Başakşehir maç özeti izleme linki… Aşağıda bulunan linkten yayınlandığı anda Bursapor Başakşehir maç özetini izleyebilirsiniz. BURSAPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

BAŞAKŞEHİR HİÇ ZORLANMADI

Maçın ilk dakikasında itibaren sahada hakim taraf olan Başakşehir, ilk yarıyı Attamah'ın kafa golü ile önde tamamladı. Etkili oyunun ikinci yarıda da devam ettiren Başakşehir Mossoro ile farkı ikiye çıkardı. Yeni transferi Arda Turan maçın 64. dakikasında oyuna girerek karşılaşmanın sonucunu tayin etti ve böyle 6 yıldan uzun bir süre döndüğü Süper Lig'e golle “merhaba” dedi. Liderlik performansını ligin ikinci yarısında da gösterip göstermeyeceği merak edilen Başakşehir’in zorlu Bursa deplasmanında hem oyun hem de skor olarak taraftarlarını tatmin etti. Yeni transferi Arda Turan ile daha güç kazanan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmayacaklarını gösterdi. Her maçı daha fazla ilgi çekmeye başlayan Başakşehir karşılaşmalarının özet görüntüleri dahi taraftalar tarafından yoğun ilgi görüyor. LİDERLİK KOLTUĞUNU GERİ ALDI Haftayı 3 puanla kapatmayı başaran Medipol Başakşehir puanını 39’a çıkararak dün Fenerbahçe'ye verdiği liderlik koltuğunu geri aldı. 25 puanda kalan Bursaspor ise 9. sırada yer aldı.

Süper Lig’de ikinci perdeye kaldığımız devam ediyoruz. #burVibfk pic.twitter.com/rXWnU9gdmH — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 21 Ocak 2018

ARDA TURAN’DAN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

Takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ilk golünü atan ve takımını 3-0 öne geçiren Arda Turan, gol sevincisi ‘asker selamı' ile kutladı. Daha önce Galatasaray´da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor´a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Arda Turan’ın sahada bulunduğu özgüvenli ve moralli hali dikkat çekti. Maç sonrasında sosyal paylaşım sitesi Twitter’de paylaşımda bulunan Arda Turan çığ felaketin hayatını kaybeden şehitlere başsağlığında bulundu.

Allah, Afrin'e ilerleyen kahraman ordumuzun yardımcısı olsun… Mehmetçiklerimiz sağ salim ülkemize dönsünler inşallah… — Arda Turan (@ArdaTuran) 21 Ocak 2018

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 17′ Medipol Başakşehir öne geçti. Maça etkili başlayan konuk ekipte Emre Belözoğlu sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direğe doğru gönderirken, gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

21′ Oyun gerginleşti. Junior Caiçara, Batalla´ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken Bursasporlu Jires Kembo ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Ardından oyuncular ayrılırken, Medipol Başakşehirli iki oyuncu Junior Caiçara ve Mossoro kısa süre birbiriyle tartıştı. Gerginliğin sona ermesinin ardından oyuna devam edildi.

27′ Pablo Batalla´nın serbest vuruştan ceza sahasına doğru gönderdiği topu Mikel Agu kafa vuruşuyla indirdi ancak meşin yuvarlağa kaleci Volkan Babacan sahip oldu.

40′ Emre´nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adebayor kontrolünün ardından pasını Napoleoni´ye aktardı. Napoleoni ise ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden vuruşunu yaparken yerden giden top kaleci Harun Tekin´de kaldı.

50′ Dzon Delarge topla birlikte ceza sahası içerisinde çizgiden ilerlerken Yusuf Erdoğan´a aktardı. Yusuf, altıpas çizgisinin biraz gerisinde bekletmeden vuruşunu yaparken top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

GOL! 58′ Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu´nun sağ kanada doğru gönderdiği topla buluşan Edin Visca, bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru aktarırken burada bulunan Mossoro gelen topa hareketlendi ve kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 0-2.

60′ Ceza yayı içerisinde topla buluşan Emmanuel Adebayor dönerek yerden sert vurdu, ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81′ Bursaspor etkili geldi. Dzon Delarge´ın pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich topu içeriye doğru yerden çevirdi. Ancak arka direkte bulunan Bogdan Stancu ve Yusuf Erdoğan topa yetişemeyince yeşil-beyazlı ekip bu pozisyondan sonuç alamadı.

GOL! 86′ Stefano Napoleoni'nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-3