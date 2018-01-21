ÖZET İZLE: Antalyaspor Beşiktaş maçı özeti izle! Beşiktaş Talisca’yla 3 puanı kaptı!

Beşiktaş, Cenk Tosun'dan mahrum çıktığı ilk lig maçında Antalyaspor'u üstün bir oyun sergileyerek 2-1'lik devirmeyi başardı. Maçın ilk dakikasından itibaren rakibi Antalyaspor'a karşı üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, Talisca'nın iki golüyle sahadan galip ayrıldı. Atılan goller ve direkten dönen toplarla birlikte seyir zevkinin yüksek olduğu karşılaşmayı kaçıran futbolseverler maç biter bitmez özet izlemek için arayışlara başladı. Haberimizin içerisinde bulunan linkten gollü karşılaşmanın özetini izleyebilirsiniz. İşte Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmasına dair merak edilenler ve maçın özeti...

Devre arasının sona ermesiyle birlikte kaldığı yerden devam eden Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, şampiyonluk önemli adaylarıdan Beşiktaş’ı ağırladı. İki takımında istekli ve mücadeleci başladığı maçta Antalyaspor 9. dakika Charles attığı golle öne geçmeyi başardı. Beşiktaş’ın bir golü faul gerekçesi ile verilmezken Talisca’nın attığı iki golle kazanmasını bildi. Direkten dönen topların ve gollerin bolca yaşandığı heyecanlı maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler özellikle Cenk Tosun’suz Beşiktaş’ın ne yapacağını merak ediyordu. Antalyaspor Beşiktaş maç özeti izleme linkini habermizde bulabilirsiniz… Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Antalyaspor Beşiktaş karşılaşmanın gollerini ve heyecanlı anlarını bulacağınız özeti izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ’IN YÜZÜNÜ TALİSCA GÜLDÜRDÜ

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar 1-0 geri düştüğü karşılaşmadan Talisca’nın golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve kritik bir üç puana uzanmış oldu. Karşılaşmayı kaçıranla bol gol ve direkten dönen topların yaşandığı karşılaşmayı özet görüntülerinde izleyebilirler. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 33'e yükseltirken Antalyaspor ise 17 puanda tehlike hattında kaldı.

Ev sahibi 8'de Charles'ın golüyle 1-0 öne geçerken 30'da Anderson Talisca skoru eşitledi. İlk yarı Beşiktaş'ın baskısı Antalyaspor'un hızlı hücumlarla etkili olma çabalarıyla 1-1 bitti, ikinci devre ise oldukça tempolu başladı. Antalya henüz 46'da gole yaklaşırken Fabri ve Vida peş peşe gollere izin vermedi. 54'te ise yeniden Talisca sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Brezilyalı attığı iki golle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltmiş oldu.

Tosic ve Pepe'nin sakatlıkları nedeniyle savunmanın merkezinde Vida ve Medel'e görev verdi. Antalya'da ise Eto'o, Vainqueur, Maicon gibi yıldız isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Müsabakanın son bölümünde heyecan artsa da Antalyaspor tehlikeli denebilecek bir pozisyon üretemedi.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ VİDA İLK LİG MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş’ın Antalyaspor’u sonuçla yendiği karşılaşmada ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı. Beşiktaş takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Tosic gibi eksiklerle çıktığı karşılaşmada yeni transfere savunma göbeğinde görev verdi. Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 2-1 sonuçla devirdiği karşılaşmada ara transfer döneminde 4,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, siyah-beyazlı formayla ilk lig maçına çıktı. Beşiktaş takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Pepe ve Tosic gibi eksiklerle çıktığı karşılaşmada yeni transfere savunma göbeğinde görev verdi.

Ayrıca karşılaşmayı izleyenler arasında Beşiktaşın eski teknik direktörleri, şimdiki A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu’da izledi.

ANTALYASPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk yarısında 5 maçın ardından ilk kez kazandığıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11’inde 4 değişiklik yaptı. Chico, Sakıb Aytaç, Vainquer, Maicon’un yerine Celustka, Musa Nizam, Zeki Yıldırım ve Danilo ilk 11’de sahaya çıktı. Antalyaspor'da Eto'o ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Antalya Stadyum’unda karşı karşıya gelen rakibin taraftarı takımını yalnız bırakmadı. Tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Yaklaşık 500 kişilik Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

ANTALYASPOR: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

İLK MAÇTA DA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLMUŞTU

İki takım arasında oynanan ligin ilk devresindeki maçta Pepe ve Cenk Tosun'un golleriyle Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Böylece siyah beyazlı ekip bu sene Antalyaspor’u hem içerde hem dışarda olmak üzere iki kere yenmeyi başardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Dakika 1 Halis Özkahya maçtaki ilk düdüğünü çaldı ve karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

Dakika 7 AUT! Sol kanattan Babel’in ortasını penaltı noktası gerisinde jenerik bir vuruşla tamamlayan Talisca’nın bu şutu yandan auta çıktı.

Dakika 8 GOL! Sol kanattan Beşiktaş ceza alanına yapılan ortaya kimse dokunamayınca Charles ceza alanına girdi ve Atiba’dan önce şutu ile topu ağlara gönderdi.

Dakika 10 SON ANDA! Golün ardından yine tehlikeli gelen Antalyaspor’da Charles’in ceza alanı dışından sert şutunu direk dibinden Fabri son anda kornere çeldi.

Dakika 24 GOL İPTAL! Adriano’nun sağdan ortasını arka direkte Babel indirdi ve bu topa Talisca’nın vuruşu ağlara gitti. Ancak bu gol, Babel’in rakibine faul yaptığı gerekçesi ile geçerli sayılmadı.

Dakika 30 GOL! Atiba’nın soldan altı pas dışına gönderdiği pasa bekletmeden vuruşu ile tamamlayan Talisca, topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.

Dakika 45 TOP DİREKTEN DÖNDÜ! Quaresma’nın penaltı noktası gerisinden kaleye gönderdiği şutu savunmaya da çarptı ve ardından yan kale direğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Dakika 47 DİREKTEN DÖNDÜ! Danilo’nun savunma arkasına gönderdiği pasta Emre Güral’ın ilk şutunu Fabri çıkardı. Devamında ise yine Emre Güral’ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.

Dakika 54 GOL! Quaresma’nın sağdan ortasına arka direkte Talisca’nın kafa vuruşu bir kez daha ağlarla buluştu ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Antalya deplasmanında 2-1 öne geçti.