Orkan Çınar sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar, ilk maçında Trabzonspor'a 90+4. dakikada frikik golü attı. Oyuncunun yaptığı vuruş, Cristiano Ronaldo'nun klasikleşen frikik vuruşuna benzetildi.

Beşiktaş’ın devre arasında Konyaspor’a kiraladığı Orkan Çınar, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta takımına puan kazandırdı. Genç oyuncu, Trabzonspor ile oynadıkları maçta 90+4. dakikada sahneye çıktı ve yaklaşık 30 metreden kullandığı frikikte ağları bularak takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

ÖZET İZLE: Konyaspor Trabzonspor maçı özeti izle! Olaylı maçta 4 gol, 2 kırmızı kart! Son dakikasına kadar kıyasıya mücadeleye sahne olan Konyaspor Trabzonspor maçında kazanan olmadı. İki kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada 2-2 sona erkerken 90. dakikada öne geçmeyi başaran Trabzon, 90+4'de yediği golle yıkıldı. Heyecanın hakemin bitiş düdüğüne kadar sürdüğü karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler Konyaspor Trabzonspor maçı özetini izlemek için arama yapıyor. İşte Konyaspor Trabzonspor karşılaşması hakkında merak edilenler ve maçın özeti... İlgili Haberi Oku

72. dakikada oyuna dahil olan Orkan, golün ardından sevincini taklalar atarak yaşarken, Trabzonspor taraftarı golde büyük hatasının olduğunu düşündükleri kalecileri Onur Kıvrak’a tepki gösterdi. Gelecek vadeden 21 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Konyaspor tribünlerine üçlü çektirdi.

Burak Yılmaz`ın Konyaspor maçındaki ikinci golü tartışma yarattı Trabzonspor'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta, 90. dakikada bordo mavili ekibi öne geçiren golü atan Burak Yılmaz'ın ofsayt pozisyonunda olduğu iddiaları tartışma yarattı. İlgili Haberi Oku

”YERLİ RONALDO ORKAN ÇINAR”

Öte yandan Orkan Çınar’ın Portekizli dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo gibi gerilmesi ve onun frikiklerde yaptığı vuruşa benzer bir vuruş yapması, genç oyuncunun Ronaldo’ya benzetilmesine de neden oldu. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları, Orkan Çınar için “Yerli Ronaldo” yakıştırmaları yaptı. Sosyal medyada gündem olan Orkan Çınar için onlarca paylaşım yapıldı.

Orkan Çınar Beşiktaş’ta yer bulamadıysa bunda maalesef Şenol hocanın da payı vardır. Çocuğa gereken şans tam anlamıyla verilmedi. Yine de Orkan kendini kanıtlayacak. Bravo Evlat — Atibaba (@atibaba1903) 21 Ocak 2018

Orkan Çınar, Babel gibi takla attığına göre hazırlansın seneye Babel’in omzu Orkan’ı bekliyor… — Sultan (@Sceylan1903) 21 Ocak 2018

Orkan Çınar’ın ilk maçta son dakikada duran topun başına geçip , özgüvenle şutu çekip golü de bulması kendisinin gelişimi için muazzam bir başlangıç oldu.Umarım çok daha iyi yerlere gelirsin — Pablo Escobar (@meteliksiz0) 21 Ocak 2018

Orkan Çınar 17 dakikada Quaresma'nın ligdeki gol sayısına ulaştı. — bilim adamı (@mrbilimadami) 21 Ocak 2018

Orkan Çınar büyük yetenek ama golü o atmadı, Onur bizzat yedi!! — Semih Üçer (@semihucerr) 21 Ocak 2018

Orkan çınar ölü yaprak vuruşuyla C.Ronaldo gölü attı — Gokhan ALKAN (@GOKALKAN) 21 Ocak 2018