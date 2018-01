Orkan Çınar sosyal medyayı salladı

Beşiktaş’ın devre arasında Konyaspor’a kiraladığı Orkan Çınar, ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta takımına puan kazandırdı. Genç oyuncu, Trabzonspor ile oynadıkları maçta 90+4. dakikada sahneye çıktı ve yaklaşık 30 metreden kullandığı frikikte ağları bularak takımına 1 puanı kazandıran isim oldu.

72. dakikada oyuna dahil olan Orkan, golün ardından sevincini taklalar atarak yaşarken, Trabzonspor taraftarı golde büyük hatasının olduğunu düşündükleri kalecileri Onur Kıvrak’a tepki gösterdi. Gelecek vadeden 21 yaşındaki futbolcu, maçın ardından Konyaspor tribünlerine üçlü çektirdi.

”YERLİ RONALDO ORKAN ÇINAR”

Öte yandan Orkan Çınar’ın Portekizli dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo gibi gerilmesi ve onun frikiklerde yaptığı vuruşa benzer bir vuruş yapması, genç oyuncunun Ronaldo’ya benzetilmesine de neden oldu. Beşiktaş ve Konyaspor taraftarları, Orkan Çınar için “Yerli Ronaldo” yakıştırmaları yaptı. Sosyal medyada gündem olan Orkan Çınar için onlarca paylaşım yapıldı.

Orkan Çınar ne yaptın hacı RONALDO golü attı adam, o nasıl gol of of of

— OkanErat (@OkanErat1903) 21 Ocak 2018