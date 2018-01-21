Oktay Derelioğlu: Gaziantep halkı bu kulübe sahip çıkmalı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, oyuncularının farkın açılmasına engel olamadığını söyleyerek, ilerleyen maçlarda bu sonuçları olumluya çevirmek için çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Gaziantepspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 7-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Derelioğlu, çok genç bir kadroya sahip olduklarını ve tecrübesizlikten dolayı oyundan düşmeler yaşadıklarını açıklayarak, “Genç bir kadroya sahibiz. 17, 18, 19 ve 20 yaşındaki gençlere sahibiz. Bunlar Gaziantep'in öz evlatları. Bu oyuncularla yola devam etmek zorundayız. İlk yarıda kendi ikramımızla yenen goller ikinci yarıda oyuncuların tecrübesizliklerinden dolayı demoralize olmalarına sebep oldu ve baskıdan çıkamadılar. İkinci yarıda oyundan düşmeler yaşadık. Farkın açılmasına engel olamadılar. İlerleyen zaman içerisinde düzeleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Gaziantepspor yaşatılmalı”

Tecrübeli teknik adam, zor günler geçiren kırmızı-siyahlı kulübe Gaziantep halkının sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, “Gaziantep'i yaşatalım. Gaziantepspor'u yaşatmak ancak birilerinin elinde Gaziantep halkının elinde. Gaziantepspor'a sahip çıkılmalı. Gaziantep çok tarihi bir şehir. Bu takıma sahip çıkılması lazım. Bu takımın yaşatılması lazım. Mağlubiyetler galibiyetler muhakkak olacaktır. Bu futbolun doğasında var. Bu kulüp ne yapıp edilmeli ve ayakta tutulmalı. Önümüzdeki maçlarda bu tabloyu daha olumluya çevirmek için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.