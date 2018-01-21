Manisasporlu futbolculardan tarihi protesto

Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Manisaspor'da futbolcular, maçtan sonra taraftarların isteğiyle formaları sahaya bıraktı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan Grandmedical Manisaspor’da maç sonrası futbolcuların protestosu vardı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren ve teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran Manisa’da futbolcular bugüne kadar görülmemiş bir olaya imza attı.

Siyah-beyazlı futbolcular kaybettikleri maçın ardından taraftarın isteği üzerine formalarını yere bırakarak Başkan Abdullah Mergen ve yönetimini protesto etti. Aylardır paralarını alamayan Manisaspor’lu futbolcular taraftar grubu ‘Tarzanlar’ın bu isteğini geri çevirmezken, öfke ve hüznü bir arada yaşadı.

MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 0-3 Çaykur Rizespor TFF 1. Lig'in 18. haftasında Grandmedical Manisaspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

TARZANLAR İSYAN ETTİ

Öte yandan Grandmedical Manisaspor-Çaykur Rizespor maçı sırasında siyah-beyazlı taraftarlar sık sık AbdullahMergen ve yönetimini istifaya davet etti. ‘Burası babanın çiftliği değil’ diyen Tarzanlar; ‘Ayağa kalkmayan Mergen’li olsun, Koskoca kulübü ne hale getirdiniz, Yeter Abdullah Mergen yeter, Abdullah Mergen Abdullah Mergen paralar nerede Abdullah Mergen?’ sloganları ile öfkelerini dile getirdiler.

Fatih Tekke ile yollar ayrıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı. İlgili Haberi Oku