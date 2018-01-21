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MAÇ SONUCU: Demir Grup Sivasspor 1-1 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 18. hafta

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
15:4821 Ocak 2018
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MAÇ SONUCU: Demir Grup Sivasspor 1-1 Teleset Mobilya Akhisarspor | Spor Toto Süper Lig 18. hafta

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayan Demir Grup Sivasspor, öne geçtiği maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 52. dakikasında Hakan Arslan’ın attığı golle ev sahibi Sivasspor 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Dany Nounkeu’nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Akhisarspor, 72. dakikada Olcan Adın’ın golüyle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi ve Sivasspor puanını 27 yaparken Akhisarspor 20 puana ulaştı.

Akhisarspor gelecek hafta sahasında Antalyaspor’u ağırlarken Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

21 Ocak 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-2 Trabzonspor Trabzonspor, nefes kesen maçta deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İki kırmızı kartın çıktığı, son dakikaların gergin geçtiği karşılaşmada Atiker Konyaspor, 90'ıncı dakikada yediği gole uzatmalarda karşılık vererek bir puanı hanesine yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

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