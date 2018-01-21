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Konyasporlu Ali Turan’dan, Abdülkadir Ömür’e tepki çeken hareket

Konyaspor'un defans oyuncusu Ali Turan, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
14:2821 Ocak 2018
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Konyasporlu Ali Turan’dan, Abdülkadir Ömür’e tepki çeken hareket

Süper Lig’de Konyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin defans oyuncusu Ali Turan, karşılaşmanın 18. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür’e kontrolsüz hareketi nedeniyle hakem Mete Kalkavan’dan kırmızı kart gören Ali Turan, sosyal medyada da tepki gördü.

Acı içerisinde yerde kalan Abdülkadir, yapılan tedavinin ardından sahaya geri döndü.

İşte Turan’ın Abdülkadir’e yaptığı o hareket;

Etiketler
abdülkadir ömür ali turan atiker konyaspor trabzonspor
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