Konyasporlu Ali Turan’dan, Abdülkadir Ömür’e tepki çeken hareket

Konyaspor'un defans oyuncusu Ali Turan, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Süper Lig’de Konyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin defans oyuncusu Ali Turan, karşılaşmanın 18. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür’e kontrolsüz hareketi nedeniyle hakem Mete Kalkavan’dan kırmızı kart gören Ali Turan, sosyal medyada da tepki gördü.

Acı içerisinde yerde kalan Abdülkadir, yapılan tedavinin ardından sahaya geri döndü.

İşte Turan’ın Abdülkadir’e yaptığı o hareket;

Ali Turan’in kk gördüğü hareketi yapmasından daha kötü olan bir sey yok diye itiraz etmesi. Buna itiraz edenin hiç bir dediğine inanmam ben. — Cüneyt Kaşeler (@cuneytkaseler) 21 Ocak 2018

40 yılda bir ülkeden abdulkadir ömür gibi yetenekler çıkıyor, onların kariyeri de ali turan gibi kasapların tehlikesi altında. pic.twitter.com/WoNa9l1bg4 — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 21 Ocak 2018

ali turan bir de itiraz ediyor delirmemek elde değil. — Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) 21 Ocak 2018

Ali Turan, Abdülkadir'in ayağını kırıyordu. Kırmızı gördü ve itiraz ediyor. Yuhhhh! — Haluk YÜREKLİ (@Haluk_Yurekli) 21 Ocak 2018

Ali Turan kırmızıyı hak etti, birde görmedim diyor, her maç bu sertlikleri yapıyor.. — BjK VoLki BjK (@volkibjk) 21 Ocak 2018

Ali Turan gibilerin Türk futbolunda yeri olmaması lazım ayıp ya abdülkadirin ayağını kıracaktı. — Cemal Beşiktaş (@cemal_3545) 21 Ocak 2018

Ali Turan’ın yaptığını futbol ile bağdaştırmak çok zor. — Trabzon Kulis (@tskulis) 21 Ocak 2018