Karşıyaka’da yeni başkan Turgay Büyükkarcı

Karşıyaka'nın Mutlu Altuğ yönetiminin istifası sonrası yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa Turgay Büyükkarcı seçildi. Kongrede yönetime, futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarının bir şirkete devredilmesi konusunda tam yetki verildi.

Karşıyaka’da Mutlu Altuğ yönetiminin istifası sonrası yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa, kulüpte daha önce 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında basketbol şube başkanlığa da yapan Turgay Büyükkarcı seçildi.

Son dönemde adı Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’la anılan kulüpte genel kurul üyeleri, görüşmeler sonrası yönetime isim, renkler ve logo aynı kalmak koşuluyla futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarının tamamının bir şirkete devredilebilmesi için tam yetki verdi.

Çözüm üretebilmek için aday olduklarını söyleyen Başkan Turgay Büyükkarcı, “Sportif başarı önemli ama mali disiplin de şart. Karşıyaka taraftarları başı dik dolaşacak. Bize verilen yarışmacı haklarının devri görevi namusumuz” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübünün borcu 57 milyon 612 bin 541 TL olarak açıklanırken, yeni yönetimde Büyükkarcı’nın yanı sıra Gökhan Şensan, Cenk Karace, Mehmet Yaya, Cafer Aralı, Serkan Odaman, Serkan Ergüven, Hakan Çeliker, Gökşin Konsoloğlu, İlter Köseoğlu, Önder Ülkü, Hasan Çelik, Levent Dağhan, Ziyanur Hasbay, Rıfat Tekbaş, Ersin Ergin isimleri yer aldı.