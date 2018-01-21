İngiltere Lig Kupası şampiyonu Manchester United’ın kupasının altı yok oldu

Geçtiğimiz sezon Southampton'ı yenerek İngiltere Lig Kupas'nı müzesine götüren Manchester United, kupanın sütun tabanını kaybetti. Kimsenin ne olduğunu bilmediği sütun adeta buhar oldu uçtu!

SKOR DIŞ HABER – Manchester United, geçtiğimiz sezon İngiltere Lig Kupası finalinde Wembley’de oynanan maçta Southampton’ı 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürmeye hak kazandı. Ancak müzeye bakanlar, hiç beklenmedik bir manzara ile karşılaştılar. Kupanın sütun tabanının olmadığı fark edilince büyük şaşkınlık yaşandı.

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İngiltere Futbol Federasyonu yetkilileri, konu ile ilgili yaptıkları açıklamada “Daha önce de kupanın kutlamalar sırasında zarar gördüğü olmuştu. Ancak hiçbir kupa, takımların müzesine eksik gitmedi. Bu ilk defa karşılaştığımız, şaşkınlık veren bir durum… Kupanın tabanı nereye gitti bilmiyoruz” dediler. Manchester United yönetimi ise, kupanın tabanını kulüpten hiç kimsenin almadığını, Wembley’den geldiği gibi müzeye koyulduğunu kaydetti.

Tabansız bir şekilde müzede duran kupa aslından farklı tek kupa olarak tarihe geçti.