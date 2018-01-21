Göztepeli Adis Jahovic maç sonrası ayağının fotoğrafını paylaştı
Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, Fenerbahçe'ye son dakikada yedikleri golle kaybettikleri maçın ardından ayağının görüntüsünü paylaştı.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı.
Son dakikaları oldukça gergin geçen maçta sarı-lacivertli takım Soldado’nun attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın golcüsü Adis Jahovic ise maç sonrası Instagram hikayesinden ayağının son halini paylaştı.
İşte o paylaşım;
Son güncelleme: 09:52 | 21.01.2018