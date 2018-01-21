Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GÖZTEPE
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Göztepeli Adis Jahovic maç sonrası ayağının fotoğrafını paylaştı

Göztepe'nin golcü oyuncusu Adis Jahovic, Fenerbahçe'ye son dakikada yedikleri golle kaybettikleri maçın ardından ayağının görüntüsünü paylaştı.
09:5021 Ocak 2018
0
Göztepeli Adis Jahovic maç sonrası ayağının fotoğrafını paylaştı

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe sahasında ligin güçlü ekiplerinden Göztepe ile karşılaştı.

Son dakikaları oldukça gergin geçen maçta sarı-lacivertli takım Soldado’nun attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Konuk takımın golcüsü Adis Jahovic ise maç sonrası Instagram hikayesinden ayağının son halini paylaştı.

İşte o paylaşım;

Etiketler
Adis Jahovic Fenerbahçe göztepe
Son güncelleme: 09:52 | 21.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER