Gomis’ten kötü haber! Kadrodan çıkarıldı…

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray'da, golcü oyuncu Bafetimbi Gomis sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Gomis’in sol üst arka adalesindeki ağrı nedeniyle tedavisinin sürdüğü vegünü düz koşu ile tamamladığı belirtildi. Galatasaray’da ayrıca sakatlıkları süren Fernando ve Ahmet Çalık ile cezalı Maicon da Kayserispor mücadelesinin kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdiğiantrenmanla, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, pas ve top kapma çalışması ile sürdüğü belirtildi. Taktik çalışma ile süren antrenmanın, koşunun ardından yapılan soğuma hareketleri ile sona erdiği aktarıldı.

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Galatasaray’ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli