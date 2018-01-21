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Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz’in listesi

Galatasaray’ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz’in seçimi kazanmasının ardından yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunun asil-yedek üyeleri de belli oldu.
00:1321 Ocak 2018
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Galatasaray’ın yeni başkanı Mustafa Cengiz’in listesi

Galatasaray'ın Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda sarı-kırmızılıların 37. başkanı seçilen Mustafa Cengiz'in listesindeki kişiler ve görevleri şöyle:

Başkan: Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Asıl Üyeler: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur

Denetim Kurulu Asıl Üyeler: İbrahim Anıl, Emir Otluoğlu, Reha Ünsay

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Zeki Kadirbeyoğlu, Hayim Pinto, Başar Gündüz

Sicil Kurulu Asıl Üyeler: Ali Kunter Akyürek, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Faik Süleyman Camat, Selçuk Erdoğmuş, Sedat Besen, Çağatay Cervatoğlu, Birsen Gonca Sarış

Sicil Kurul Yedek Üyeler: Leyla Açar, Tayfun Ayrancı, Abdullah Günhan Aksoy

Disiplin Kurulu Asıl Üyeler: Yıldırım Baysal, M. Ömer Akad, Ayhan Yeğinsu, Ertuğrul Cem Emiroğu, Tayfun Akçay, Haşmet Akın Ketenci, Mehmet Süha Balın

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Ali Salih Özçakır, Metin Evrim, Turgut Bilgin, Süleyman Müdüroğlu, Necati Tunç Şengül

Etiketler
galatasaray Mustafa Cengiz
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