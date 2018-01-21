Galatasaray Gündeminden Düşmeyen Patrice Evra Kimdir? Evra Marsilya’dan Neden Ayrıldı, Kaç Yaşında ve Nereli

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de son takımı Marsilya'dan olaylı şekilde ayrılan Patrice Evra. Peki Evra kimdir, Marsilya'dan neden ayrıldı ve hangi mevkide oynuyor?

Takımın başına Fatih Terim’i getirerek ligin ikinci yarısına daha iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray’da bonservisi elinde olan Evra’nın adı sıklıkla telaffuz ediliyor. Son takımı Marsilya’dan olaylı şekilde ayrılmış ve yaşı da ilerlemiş olmasına rağmen Avrupa’da birçok klübünü peşinden koşturan Evra nereli, hangi mevkide oynuyor ve kariyerindeki başarılar neler?

PATRİCE EVRA KİMDİR?

Marsilya'nın Vitoria Guimares ile oynadığı maçta taraftara tekme attığı için 30 Haziran 2018'e kadar UEFA organizasyonlarından men cezası alan Fransız oyuncu, Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş ve futbol gündemine oturmuştu. Kariyerine Monza'da başlayan Evra, Nice ve Monaco forması giydikten sonra 2005 yılında Manchester United'a transfer olarak kariyerinin zirvesine çıktı. 9 sezon boyunca Kırmızı Şeytanlar için mücadele eden tecrübeli isim, daha sonra Juventus'ta geçirdiği 3 yılın ardından kariyerini Marsilya'da sürdürmeye karar vermişti.15 Mayıs 1981’de Dakar’da doğan Senagal asıllı Fransız futbolcu, kıvraklığı ve hızıyla ön plana çıkan bir sol bek olarak biliniyor. Formasını giydiği takımlarda sadece defansif anlamda değil hücüm anlamında da büyük katkılar sağladı.

2017 senesinde tekrar Fransa’ya dönerek Marsilya forması giymeye başlayan tecrübeli defans oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda oynanan Vitoria Guimaraes – Marsilya karşılaşması öncesinde yapılan ısınma sırasında kendi takımının taraftarıyla tartışma yaşayarak taraftara tekme attı. Bu olayın ardından maçın hakemi Tamas Bognar, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Yaptığı hareket sonrası klübü ve taraftarlarının tepkisini çeken Evra’nın sözleşmesi feshedildi.

PATRİCE EVRA’NIN BAŞARILARI

MONACO: Coupe de la Ligue: 2002-03

MANCHESTER UNITED: Premier League (5): 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13EFL Cup: 2005-06, 2008-09, 2009-10FA Community Shield (5): 2007, 2008, 2010, 2011, 2013UEFA Şampiyonlar Ligi: 2007-08FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2008

JUVENTUS: Serie A (1):2014-15

BİREYSEL: UNFP Ligue 1 Yılın Genç Futbolcusu (1): 2003-04UNFP Ligue 1 Yılın Takımı (1): 2003-04PFA İngiltere’de Yılın Takımı (3): 2006-07, 2008-09, 2009-10FIFPro World XI (1): 2009UEFA Yılın Takımı (1): 2009