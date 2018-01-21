Erol Bedir: Galatasaray’dan 45 senenin rövanşını alacağız

Kayserispor’un Lisanslı Ürün Mağazası Kayseri Forum Alıveriş Merkezi'nde açıldı. Açılışta konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Galatasaray’dan 45 senenin rövanşını alacağız’’ dedi.

Forum Kayseri'deki mağazanın açılışında konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir Kayserispor’un kurumsallaşması ve tanıtılması adına büyük bir mücadele ile bu mağazayı açtıklarını vurgulayarak, ”Bugün planımızda aslında şehrin yöneticileri ile birlikte bugün aslında bir açılış töreni vardı. Bugün oyuncularımızın kampta olması ve Galatasaray maçı sebebiyle takımımızı ve oyuncularımızı buraya getiremeyeceğimizi hesap ederek sadece kurdele kesip bugün satışa başlayıp, önümüzdeki günlerde inşallah bir tören yapmayı düşünüyoruz. Bu mağaza sadece birkaç ürünün satıldığı mağaza değildir. Yıllardır konuşulan, Kayserispor'un kurumsallaşması ve tanıtılması adına biz bunu büyük bir mücadele sonrasında ısrarla yaptık. Burada 150-160 çeşit ürün satılacaktır. Bebeklerden büyüklere kadar ürünler taraftarlarla buluşacaktır. Kayserispor rengini taşımak isteyenlerin isteklerini yerine getirmiş olacak hem de yeni doğanlarla birlikte her eve Kayserispor sevgisini ve sempatisini aşılamış olacağız. İstanbul takımlarına insanlarımızın meyil etmesini engellemiş olacağız. Avrupa'daki taraftarlarımıza internet yoluyla satışlara yaparak onları bağlamış olacağız” dedi.

“Galatasaray maçının biletleri tükendi”

Yarın oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuşan Başkan Bedir, Galatasaray'ı 45 senedir kendi sahalarında yenemediklerini ve buna artık bir son vermek istediklerini söyledi. Galip geldikleri takdirde hesaplarını daha doğru yapacaklarını dile getiren Başkan Bedir, “Yarınki Galatasaray maçı sıradan bir maç olmasına rağmen ilk 5 içerisindeki yerimizi korumak, daha yukarılara çıkabilmek için çok önemli bir maçtır. Kendi sahamızda oynuyoruz ve Galatasaray ile şimdiye kadar oynadığımız maçlarda sadece 3 galibiyet alabilmişiz. 45 yıldır sahamızda Galatasaray'ı yenemiyoruz. Artık bu makus talihimize bir son vermek zorundayız. Her şeyi tersine çeviren bu olmazları, inanılmazları başaran bu Kayserispor 45 senenin rövanşını alıp inşallah bir 45 sene daha Galatasaray'ı bekleteceğiz. Biz mutlaka 3 puan parolası ile çıkacağız. Eğer kazanırsak hesabımızı daha sağlam yapacağız. Sahada oynayıp sahada kazanmaya çalışacağız. Tek arzum bu maçı kazanmaktır. Kaybettiğimiz puanları hatırlarsanız inşallah o aksaklıkları bir daha yaşamayız diyorum. Yarınki maçta futbolcularımıza büyük iş düşüyor. Taraftarımıza da takımımızı desteklemek için çok büyük bir iş düşüyor. Maçın biletleri tükendi ve taraftarımızı 90 dakika boyunca takımımızı destekler ise sahadan gerekli cevabı alacaklarını düşünüyorum” diye konuştu.

Başkan Bedir, ayrıca Afrin yapılan operasyonlar için Türk askerinin yanında olduklarını gerektiği takdirde gönüllü olarak gideceklerini belirtti. Dualarının ve gönüllerinin onlarla beraber olduğunu ve bu operasyonunun başarıya ulaşacağını vurguladı.