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Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard minik taraftarın isteğini kırmadı

İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'u deplasmanda 4-0 yenen Chelsea'de yıldız futbolcu Eden Hazard, maç sonunda kendisinden forma isteyen minik hayranını kırmadı.
10:2621 Ocak 2018
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Chelsea’nin yıldızı Eden Hazard minik taraftarın isteğini kırmadı

Premier Lig”de Chelsea Brighton & Hove Albion”a konuk oldu. Rakibini 4-0 mağlup eden Chelsea”da Eden Hazard maç sonu büyük alkış topladı.

Kendisinden forma istediğini bir kağıda yazan genç bir taraftarını kırmayam Hazard, maç sonunda doğrudan minik hayranının yanına gitti ve formasını hediye etti.

Hazard”ın bu davranışı sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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