CANLI İZLE: Konyaspor Trabzonspor maçı canlı izle! İşte Konyaspor Trabzonspor maçını canlı yayınlayacak kanal

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk haftasında iyi başlangıç yapmak isteyen Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısından Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesiyle yükselişe geçen Trabzonspor istikrarını devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise rakibini yenerek düşme potasından kurtulmaya çalışacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin merak ettiği "Konyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Ligin ikincisi yarısının ilk haftasında çıkışını sürdürmek isteyen Trabzonspor, Konyaspor’a misafir oluyor. Bu hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda 1-1 berabere kalarak elendiği Konyaspor’la ligde mücadele edecek olan Trabzonspor bu sefer rakibine karşı galip gelmek istiyor. Ligin ilk yarısında oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet almayı başaran bordo mavili ekip kazanırsa ligteki iddialı konumunu devam ettirecek. Nasıl sonuçlanacağı merak edilen karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merak ediliyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ve Trabzonspor’un mücadele edeceği karşılaşma Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13.30'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceği maç beIN SPORTS 1’den canlı olarak izlenebilecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLE

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

KONYASPOR TRABZONSPOR İLK 11

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Vedat, Milosevic, Ömer Ali, Yatabare

Trabzonspor: Onur, Pereira, Tomas, Durica, Novak, Onazi, Okay, Yusuf, Abdulkadir, N’Doye, Burak

34. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Sezonun ilk yarısında karşılaşan iki ekibin maçında Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Konyaspor’un tek golünü ise Fofana kaydetmişti. Süper Lig’teki 34. kez karşılaşacak olan iki ekibin maçlarında bordo mavili ekibin 17 galibiyeti bulunurken Konyaspor ise 9 galibiyet almayı başardı. 7 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZONSPOR’DA SON DURUM

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mustafa Akbaş dışındaki oyuncular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak.Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle Mustafa Akbaş maçta görev almayacak. Sarı kart sınırında bulunan Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan ve Mustafa Akbaş kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak.