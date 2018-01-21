CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! İşte BJK maçını canlı yayınlayacak kanallar listesi

Ligin ilk yarısında istikrarsız performans sergileyen Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı yayınlacak kanallar listesini merak ediyor. beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek olan kritik konumdaki iki takımın karşılaşması hakkında maç kaç kaç olduğu ve merak edilen tüm sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları...

Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports 1 canlı yayınını bekliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Ligin ikinci yarısına “merhaba” diyecek olan iki ekip iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İlk devredeki performasının üstüne çıkmak isteyen Beşiktaş rakibi Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları ve mücadeleyi yayınlayacak kanallar listesi…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. haftasında Antalya ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar saat 19:00’da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

ANTALYASPOR: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

CENK TOSUN’UN ARDINDAN NEGREDO NELER YAPACAK

Beşiktaş’ın en büyük hücüm silahı Cenk Tosun’un Everton’a transferi ardından takımdaki birinci forvet konumuna gelen Negredo’nun bu akşam beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmada neler yapacağı tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor.

İLK MAÇTA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU

İki takım arasında oynanan ligin ilk devresindeki maçta Pepe ve Cenk Tosun’un golleriyle Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Bu sene hem Avrupa hem de ligde performans gösteren Beşiktaş Süper Lig'de istikrar gösteremedi. Son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kara kartallar ligin ikinci devresinde bu durumu düzelterek şampiyonlukta iddialı olmak istiyor.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D’Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

ŞENOL GÜNEŞ’TEN TAKIMA UYARILAR

İkinci devrenin de yine deplasman maçı ile başlaması Beşiktaş açısından endişe verici bir durum olarak görülebilir.

Bunun farkında olan teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçını sadece deplasman ölçüsüyle değil 2. devrede telafisi olmayacak maçların başlangıcı olarak değerlendiriyor. Futbolcuları ile yaptığı maç toplantısında puan olarak geride kaldıklarını ve 2. yarıda hiç bir şekilde mazeret üretecek bir durumlarının olmadığını anlatan Güneş’in, ”artık çok önemli bir döneme giriyoruz. Oynayacağımız maçların bir telafisi ya da mazereti olmayacak. Liderden 6 puan gerideyiz, kapatılmayacak bir fark değil. Son iki sezonun şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynarsak yeniden zirveyi ele geçiririz. Devre arasında iyi çalıştınız ama Osmanlıspor maçında bu çalışmanın karşılığını sahada göremedik. Antalyaspor maçında böyle oynamayacağınızı düşünüyorum. Çıkın kendi oyununuzu oynayın, istekli olun ve kazanın” diye konuştuğu öğrenildi.