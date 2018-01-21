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CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! İşte BJK maçını canlı yayınlayacak kanallar listesi

Ligin ilk yarısında istikrarsız performans sergileyen Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Antalyaspor'u yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler maçı yayınlacak kanallar listesini merak ediyor. beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek olan kritik konumdaki iki takımın karşılaşması hakkında maç kaç kaç olduğu ve merak edilen tüm sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları...
18:1221 Ocak 2018
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CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! İşte BJK maçını canlı yayınlayacak kanallar listesi

Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports 1 canlı yayınını bekliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Ligin ikinci yarısına “merhaba” diyecek olan iki ekip iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İlk devredeki performasının üstüne çıkmak isteyen Beşiktaş rakibi Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları ve mücadeleyi yayınlayacak kanallar listesi…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 18. haftasında Antalya ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar saat 19:00’da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11

ANTALYASPOR: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

CENK TOSUN’UN ARDINDAN NEGREDO NELER YAPACAK

Beşiktaş’ın en büyük hücüm silahı Cenk Tosun’un Everton’a transferi ardından takımdaki birinci forvet konumuna gelen Negredo’nun bu akşam beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmada neler yapacağı tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor.

İLK MAÇTA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU

İki takım arasında oynanan ligin ilk devresindeki maçta Pepe ve Cenk Tosun’un golleriyle Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Bu sene hem Avrupa hem de ligde performans gösteren Beşiktaş Süper Lig'de istikrar gösteremedi. Son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kara kartallar ligin ikinci devresinde bu durumu düzelterek şampiyonlukta iddialı olmak istiyor.

MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D’IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

ŞENOL GÜNEŞ’TEN TAKIMA UYARILAR

İkinci devrenin de yine deplasman maçı ile başlaması Beşiktaş açısından endişe verici bir durum olarak görülebilir.

Bunun farkında olan teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçını sadece deplasman ölçüsüyle değil 2. devrede telafisi olmayacak maçların başlangıcı olarak değerlendiriyor. Futbolcuları ile yaptığı maç toplantısında puan olarak geride kaldıklarını ve 2. yarıda hiç bir şekilde mazeret üretecek bir durumlarının olmadığını anlatan Güneş’in, ”artık çok önemli bir döneme giriyoruz. Oynayacağımız maçların bir telafisi ya da mazereti olmayacak. Liderden 6 puan gerideyiz, kapatılmayacak bir fark değil. Son iki sezonun şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynarsak yeniden zirveyi ele geçiririz. Devre arasında iyi çalıştınız ama Osmanlıspor maçında bu çalışmanın karşılığını sahada göremedik. Antalyaspor maçında böyle oynamayacağınızı düşünüyorum. Çıkın kendi oyununuzu oynayın, istekli olun ve kazanın” diye konuştuğu öğrenildi.

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Son güncelleme: 18:54 | 21.01.2018
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