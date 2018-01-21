CANLI İZLE: Antalyaspor Beşiktaş maçı izle! İşte BJK maçını canlı yayınlayacak kanallar listesi
Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar beIN Sports 1 canlı yayınını bekliyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Ligin ikinci yarısına “merhaba” diyecek olan iki ekip iyi bir başlangıç yapmak istiyor. İlk devredeki performasının üstüne çıkmak isteyen Beşiktaş rakibi Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı izleme yolları ve mücadeleyi yayınlayacak kanallar listesi…
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig’in 18. haftasında Antalya ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar saat 19:00’da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1’den canlı izleyebilecek. Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ İLK 11
ANTALYASPOR: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo
CENK TOSUN’UN ARDINDAN NEGREDO NELER YAPACAK
Beşiktaş’ın en büyük hücüm silahı Cenk Tosun’un Everton’a transferi ardından takımdaki birinci forvet konumuna gelen Negredo’nun bu akşam beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak karşılaşmada neler yapacağı tüm taraftarlar tarafından merak ediliyor.
İLK MAÇTA GÜLEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU
İki takım arasında oynanan ligin ilk devresindeki maçta Pepe ve Cenk Tosun’un golleriyle Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Bu sene hem Avrupa hem de ligde performans gösteren Beşiktaş Süper Lig'de istikrar gösteremedi. Son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kara kartallar ligin ikinci devresinde bu durumu düzelterek şampiyonlukta iddialı olmak istiyor.
Beşiktaşımızın Süper Lig 18. hafta Antalyaspor maçı kadrosu#ZafereKanatlan #Beşiktaş pic.twitter.com/3VRu5k7LMy
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Ocak 2018
MAÇI CANLI YAYINLACAK KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Antalyaspor Beşiktaş maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D’Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
ŞENOL GÜNEŞ’TEN TAKIMA UYARILAR
İkinci devrenin de yine deplasman maçı ile başlaması Beşiktaş açısından endişe verici bir durum olarak görülebilir.
Bunun farkında olan teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçını sadece deplasman ölçüsüyle değil 2. devrede telafisi olmayacak maçların başlangıcı olarak değerlendiriyor. Futbolcuları ile yaptığı maç toplantısında puan olarak geride kaldıklarını ve 2. yarıda hiç bir şekilde mazeret üretecek bir durumlarının olmadığını anlatan Güneş’in, ”artık çok önemli bir döneme giriyoruz. Oynayacağımız maçların bir telafisi ya da mazereti olmayacak. Liderden 6 puan gerideyiz, kapatılmayacak bir fark değil. Son iki sezonun şampiyonuyuz ve şampiyon gibi oynarsak yeniden zirveyi ele geçiririz. Devre arasında iyi çalıştınız ama Osmanlıspor maçında bu çalışmanın karşılığını sahada göremedik. Antalyaspor maçında böyle oynamayacağınızı düşünüyorum. Çıkın kendi oyununuzu oynayın, istekli olun ve kazanın” diye konuştuğu öğrenildi.