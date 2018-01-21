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Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Atiker Konyaspor, sahasında zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor'u konuk ediyor. Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı SKOR'da... Atiker Konyaspor Trabzonspor maçının tüm ayrıntılarını canlı anlatım linkinden takip edebilirsiniz.
13:1621 Ocak 2018
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Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı

Süper Lig’in 18. hafta Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor Trabzonspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Zorlu bir mücadeleye sahne olması beklenen Atiker Konyaspor Trabzonspor maçı canlı anlatımı SKOR’da…

CANLI MAÇ ANLATIMIKonyaspor – Trabzonspor

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda, 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşacak Trabzonspor, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Puan cetvelinde 15 puanla 17. sırada yer alan Atiker Konyaspor ise güçlü rakibini kupadan sonra ligde de yenerek düşme hattından biraz olsun uzaklaşmayı hedefliyor.

MAÇ KADROSU

Etiketler
atiker konyaspor konyaspor trabzonspor trabzonspor
Son güncelleme: 13:23 | 21.01.2018
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