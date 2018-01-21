Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: ‘Tehlikeli bir alana girebiliriz’

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kendi sahalarında aldıkları 3-0'lık Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından “Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alana girebiliriz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Bursaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Maç sonu konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Tahmin edebileceğiniz üzere çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Yeterince iyi değildik, kötü bir başlangıç yaptık, maç başında çok fazla top kaybettik. İlk 20-30 dakika maça girme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bu kadarını bende beklemiyordum. Tabii ki Medipol Başakşehir şampiyonluğa oynayacağını bildiğimiz bir takım ama yine de takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Biz de oynamaya başladık ama yeterli değildi. Şu an için akıllı olmalıyız. Ciddi bir şekilde çalışmalarımıza devam etmeliyiz, hatalarımızı görmeli, zekice analiz etmeli ve kendimizi geliştirmeliyiz” diye konuştu. MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, zorlu Bursa deplasmanından 3-0 gibi net bir galibiyetle dönerek koltuğunu korudu. Uzun süreden sonra Süper Lig'e Medipol Başakşehir forması ile dönen Arda Turan, çıktığı ilk maçta ağları havalandırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Teknik direktör olarak elinden gelenin en iyisini yaptığını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Fakat şunu söylemeliyim ki birçok oyuncumuz kendilerinden beklenen seviyenin çok çok altında. Ben bir hoca olarak onların seviyelerini yukarı çekme konusunda sorumluluğa sahibim. Çok dikkatli olmalıyız, Süper Lig çok zor bir lig. Seviyemizi yükseltmezsek, tehlikeli bir alan girebiliriz. Bizde neler eksik, nerelerde hata yaptık farkında olmalıyız. Oyuncularımız tabii ki profesyoneller ve profesyonelce davranmalıyız. İşler bizim için karmaşık hale gelmeden önlemler almalıyız. Bazı oyuncularımız sakinliklerini kaybetmiş durumdalar. Özgüvenli oyunumuzu daha da kaybetmeden onlarla konuşmak, toplantılar yapmak da benim sorumluluğumdadır. İlk 30 dakikadaki yaşadığımız sıkıntı da buydu. Önümüzdeki günlerde bu problemi onlarla konuşarak çözmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Her oyuncudan profesyonelce davranmalarını isteyeceğini söyleyen Paul Le Guen, “Şu an içinde bulunduğumuz durumun farkında olmalarını isteyeceğim. Takım, kadro olarak bu durumun altından kalkabiliriz. Beraber olursak bu durumun içinden çıkabiliriz. Şu andan itibaren sezonun son maçına, son dakikasına kadar hep birlikte olmalıyız” dedi. Arda 6 yıl sonra golle döndü! Asker selamı gönderdi Barcelona'dan devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan yeni takımıyla ilk maçına çıktı. 6 yıl sonra Süper Lig'de maça çıkan milli futbolcu golle başladı. İlgili Haberi Oku