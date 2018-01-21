MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, zorlu Bursa deplasmanından 3-0 gibi net bir galibiyetle dönerek koltuğunu korudu. Uzun süreden sonra Süper Lig'e Medipol Başakşehir forması ile dönen Arda Turan, çıktığı ilk maçta ağları havalandırmayı başardı.

Süper Lig’in 18. haftasında Medipol Başakşehir, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Bursaspor’u 3-0 mağlup etti. Attamah, Mossoro ve Arda Turan ile sonuca giden Medipol Başakşehir, böylece lider girdiği haftayı zirvede tamamlamayı başardı.

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Maça iyi başlayan Medipol Başakşehir, ilk yarıyı Attamah’ın kafa golü ile önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine oranla daha iyi bir performans sergileyen konuk ekip, Mossoro ile farkı ikiye çıkardı. Son olarak maçın 64. dakikasında oyuna giren Arda Turan, 6 yıldan uzun bir süre döndüğü Süper Lig’deki ilk maçında harika bir golle ağları havalandırdı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Devre arası transferinin flaş takımı Medipol Başakşehir, zorlu Bursa deplasmanında hem oyun hem de skor olarak taraftarlarını tatmin etti. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Medipol Başakşehir, Bursaspor’a fazla pozisyon vermeden rahat kazandı. Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a adeta mesaj gönderen Abdullah Avcı’nın öğrencileri, liderlik koltuğunu kolay kolay bırakmayacaklarını gösterdi.

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Arda Turan’ın da kendine güvenli oyunu ile moral bulan Abdullah Avcı, Le Guen’in zor gol yiyen takımı Bursaspor’u deplasmanda avlamayı başardı.

ISI HARİTASI

Bu galibiyetle puanını 39 yapan Medipol Başakşehir, dün Fenerbahçe’ye verdiği liderlik koltuğunu geri aldı. 25 puanda kalan Bursaspor ise 9. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 17′ Medipol Başakşehir öne geçti. Maça etkili başlayan konuk ekipte Emre Belözoğlu sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ön direğe doğru gönderirken, gelen topa iyi yükselen Joseph Attamah yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

21′ Oyun gerginleşti. Junior Caiçara, Batalla´ya yaptığı hareket sonrası sarı kart görürken Bursasporlu Jires Kembo ile kısa süreli gerginlik yaşadı. Ardından oyuncular ayrılırken, Medipol Başakşehirli iki oyuncu Junior Caiçara ve Mossoro kısa süre birbiriyle tartıştı. Gerginliğin sona ermesinin ardından oyuna devam edildi.

27′ Pablo Batalla´nın serbest vuruştan ceza sahasına doğru gönderdiği topu Mikel Agu kafa vuruşuyla indirdi ancak meşin yuvarlağa kaleci Volkan Babacan sahip oldu.

40′ Emre´nin pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Adebayor kontrolünün ardından pasını Napoleoni´ye aktardı. Napoleoni ise ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden vuruşunu yaparken yerden giden top kaleci Harun Tekin´de kaldı.

50′ Dzon Delarge topla birlikte ceza sahası içerisinde çizgiden ilerlerken Yusuf Erdoğan´a aktardı. Yusuf, altıpas çizgisinin biraz gerisinde bekletmeden vuruşunu yaparken top farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

GOL! 58′ Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Emre Belözoğlu´nun sağ kanada doğru gönderdiği topla buluşan Edin Visca, bekletmeden pasını altıpas çizgisine doğru aktarırken burada bulunan Mossoro gelen topa hareketlendi ve kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 0-2.

60′ Ceza yayı içerisinde topla buluşan Emmanuel Adebayor dönerek yerden sert vurdu, ancak top sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

81′ Bursaspor etkili geldi. Dzon Delarge´ın pasıyla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Aziz Behich topu içeriye doğru yerden çevirdi. Ancak arka direkte bulunan Bogdan Stancu ve Yusuf Erdoğan topa yetişemeyince yeşil-beyazlı ekip bu pozisyondan sonuç alamadı.

GOL! 86′ Stefano Napoleoni’nin pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Arda Turan sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-3