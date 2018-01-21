Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe 73-78 Mersin BŞB

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında iki güçlü ekip bir araya geldi. Fenerbahçe'nin Mersin BŞB'yi konuk ettiği maçta Akdeniz ekibi parkeden 78-73'lük galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de yeni transfer Giorgia Sottana ilk maçında 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Fenerbahçe’yi 73-78 mağlup etti. Fenerbahçe’nin yeni transferi Giorgia Sottana sarı lacivertli formayla ilk maçına çıkarken, İtalyan oyun kurucu 23 sayıyla, karşılaşmanın skoreri oldu.

Maçın ilk 5 dakikalık bölümü Mersin BŞB’nin 4-13’lük üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin ikinci bölümünde Fenerbahçe biraz toparlansa da periyodu konuk takım 11-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte mücadele arttı ve devre 32-36 bitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte konuk takım ilerleyen dakikalarda farkı çift hanelere taşıdı. (36-46) Birsel, Powers, Sottana ve Ayşe Cora ile farkı 5’e indiren Fenerbahçe çeyreği de 54-59 geride tamamladı.

Dördüncü çeyreğin başında Verameyenka ve Sottana ile 61-59 öne geçen Fenerbahçe, skor üstünlüğünü ilerleyen dakikalarda elinde tutamadı. Son anlar büyük mücadeleye sahne olurken karşılaşmadan Mersin BŞB 73-78 galip ayrıldı. Karşıyaka'da yeni başkan Turgay Büyükkarcı Karşıyaka'nın Mutlu Altuğ yönetiminin istifası sonrası yapılan olağanüstü kongresinde başkanlığa Turgay Büyükkarcı seçildi. Kongrede yönetime, futbol ve basketbol şubelerinin yarışmacı haklarının bir şirkete devredilmesi konusunda tam yetki verildi. İlgili Haberi Oku Salon: Metro Enerji

Hakemler: Fatih Güler, Seyhan Topaloğlu, Alper Elçikoca

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Vaughn 8, Ayşe Cora 9, Powers 4, Verameyenka 12, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez 9, Sottana 23, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Hartley 19, Gülşah Gümüşay 13, Gajic 19, Thomas 11, Deniz Çolakoğlu, Putnina 2, Melike Tuğba Oral, Gülşah Duman

1. Periyot: 11-20

2. Periyot: 32-36

3. Periyot: 54-59