Beşiktaş’ta Antalyaspor’a karşı attığı iki golle maçın yıldızı olan Anderson Talisca konuştu

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendiği müsabakada Beşiktaş'ın gollerini kaydeden ve istekli oyunuyla maçın yıldızı olan Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu. Talisca, "İyi bir maç oldu. Çok daha iyi bir maç olabilirdi. İki gol attım daha iyisini yapabilirdim" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftada Beşiktaş’ın Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların gollerini kaydeden Anderson Talisca, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Talisca, Ricardo Quaresma’nın ikinci goldeki asistiyle ilgili soruya “Ricardo Quaresma ile birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu da saha içerisinde işimizi kolaylaştırıyor” şeklinde bir yanıt verdi.

Maç içerisinde iki kez kısa süreli sakatlıklar geçiren ancak 90 dakika sahada kalmayı başaran Talisca bu durumla ilgili olarak ise, “İki kere sakatlandım. Biraz ağrım var ama bir sonraki maça hazır olacağım. İyileşme sürecimi başlattım” ifadelerini kullandı.

Yıldızlaştığı karşılaşmayı “İyi bir maç oldu. Çok daha iyi bir maç olabilirdi. İki gol attım daha iyisini yapabilirdim. Maça konsantre başladık ve öyle de bitirdik” şeklinde konuşurken ailesine de selam gönderdi: “Buradan çocuğuma selam söylüyorum. Yeni doğacak bebeğimi bekliyorum. İstanbul’a gelen aileme de selamlar.” Şenol Güneş: Başkan Messi ve Suarez`i de alsa `hayır` demem İlgili Haberi Oku