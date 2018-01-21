Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkan Domagoj Vida, Türkiye ile Ukrayna’yı kıyasladı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Domagoj Vida, Türkiye ile Ukrayna liglerini kıyasladı.

Beşiktaş’ın deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, müsabakanın ardından açıklamalarda bulunurken Ukrayna ve Türkiye ligi arasında bir kıyaslama da yaptı. Süper Lig’in daha zorlu bir lig olduğunun altını çizen Vida, üç puanı elde ettikleri için mutlu olduğunu belirtti.

Vida, “Hem benim için hem de takım için önemli bir maçtı. Zor bir deplasmandı ve kazanmayı başardık. İstanbul’a galibiyetle gidiyoruz ve mutluyuz. Burası Ukrayna Ligi’nden zor. Ukrayna Ligi bu kadar iyi ve zorluk derecesi yüksek bir lig değil. Umarım Beşiktaş olarak ligde ilk sırayı biz alcağız” diye konuştu. Şenol Güneş: Başkan Messi ve Suarez`i de alsa `hayır` demem İlgili Haberi Oku