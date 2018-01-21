Başkan resmen açıkladı! Vagner Love için Beşiktaş ile görüştük

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu katıldığı canlı yayında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Süper Lig'de geçen yıl gol kralı olan yıldız oyuncuları Vagner Love'ı istediğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un Başkanı Hasan Çavuşoğlu Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş’ın golcü futbolcuları Vagner Love için teklif yaptığını açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüştüklerini açıklayan Çavuşoğlu, “Sayın Fikret Orman, Vagner Love’ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz? diye sordu. Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var ifadesini de kullandı. Cuma günü aramızda böyle bir konuşma geçti. Biz tabii ki Vagner’i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında Vagner gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Tabi ki bizim şartlarımız da ortada. Vagner Love burada bir çıkış yakaladı, geçen sene gol kralı da oldu ama şu an transferi için net bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

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