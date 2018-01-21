Atiker Konyaspor Trabzonspor maçında kalp krizi geçiren Şakir Aydın yaşamını yitirdi

Gergin geçen ve tribünlerde bir kavganın yaşandığı Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçında yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki Şakir Aydın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor takımları Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda karşılaştı. Gergin geçen maçta tirbünlerde de tansiyon yükseldi ve yumruklaşmaya varan bir kavga yaşandı.

Maçta Konyaspor taraftarı 58 yaşındaki Şakir Aydın ise karşılaşma esnasında tribünlerde çıkan bu arbede sırasında kalp krizi geçirerek acilen hastaneye kaldırılmıştı. Aydın’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçının VİP tribününde kavga Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçının VİP tribününde kavga yaşanırken Konyaspor'un eski yöneticisi Mehmet Soylu'ya yumruklu saldırıda bulunuldu. Öte yandan bir taraftar gerginlik sırasında kalp krizi geçirdi. İlgili Haberi Oku