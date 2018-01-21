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Arda Turan’ın ilginç stili

Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekanın çıkışında üzerindeki şalvar ve renkli çoraplarıyla dikkatleri toplamayı başardı.
10:5021 Ocak 2018
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Arda Turan’ın ilginç stili

Barcelona’dan Başakşehir takımına transfer olan Arda Turan, önceki akşam dostlarıyla Sarıyer’deki Kahraman Balık’ta buluştu.

Ünlü futbolcu, kendine has giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şalvar tarzı pantolonu ve renkli çoraplarıyla objektiflere yansıyan Turan, stiliyle bakışları üzerine topladı.

Taraftarın tepkisinden çekinen futbolcunun, buna karşı da ‘eskortlu araç’la önlem aldığı ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu daha önce de giydiği farklı modelde şalvarlarla kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı.

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