Arda 6 yıl sonra golle döndü! Asker selamı gönderdi

Barcelona'dan devre arasında Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan yeni takımıyla ilk maçına çıktı. 6 yıl sonra Süper Lig'de maça çıkan milli futbolcu golle başladı.

Medipol Başakşehir’in kadrosuna kattığı Arda Turan, 2 bin 437 günlük aranın ardından Süper Lig’e geri döndü.

Medipol Başakşehir´in İspanya´nın Barcelona takımından kiraladığı Arda Turan, Süper Lig´de yeni takımıyla ilk kez forma şansı buldu. Bursaspor´a karşı oynanan mücadelenin 65´inci dakikasında Marcio Mossoro´nun yerine oyuna dahil olan 30 yaşındaki oyuncu ilk kez Medipol Başakşehir formasıyla sahaya çıkarken, aynı zamanda Süper Lig´de 6 yıl 8 ay aradan sonra yeniden forma giydi.

MAÇ SONUCU | Bursaspor 0-3 Medipol Başakşehir Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, zorlu Bursa deplasmanından 3-0 gibi net bir galibiyetle dönerek koltuğunu korudu. Uzun süreden sonra Süper Lig'e Medipol Başakşehir forması ile dönen Arda Turan, çıktığı ilk maçta ağları havalandırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

ASKER SELAMI İLE MESAJ

86.dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla ilk golünü atan ve takımını 3-0 öne geçiren Arda Turan, gol sevincisi ‘asker selamı’ ile yaparak TSK’nın Afrin’de dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için destek mesajı yolladı.

Daha önce Galatasaray´da uzun yıllar ter döken Arda Turan, bundan önce ligdeki son maçına sarı kırmızılı formayla Atiker Konyaspor´a karşı 20 Mayıs 2011 tarihinde çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu, Medipol Başakşehir´in Ziraat Türkiye Kupası´nda Giresunspor ile oynadığı karşılaşmayı ise tribünden takip etmişti.

Orkan Çınar sosyal medyayı salladı Beşiktaş'tan Konyaspor'a kiralanan Orkan Çınar, ilk maçında Trabzonspor'a 90+4. dakikada frikik golü attı. Oyuncunun yaptığı vuruş, Cristiano Ronaldo'nun klasikleşen frikik vuruşuna benzetildi. İlgili Haberi Oku