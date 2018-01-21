Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Oyuncularımı kutluyorum…’

Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, oyuncularının sahada tüm istediklerini yaptıklarını belirterek, ”Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu” dedi.

Spor Toto Süper Lig 18’inci hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor´u 2-1 yendi. Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Güzel ve keyifli bir maç oynadıklarını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, “Keşke sonuç biraz lehimize bitseydi, iyi olacaktı. Ama kısmet olmadı. Her şeyden önce oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Geriye düşmemize rağmen skoru değiştirmek için mücadele eden takımımız vardı, puan alsaydık daha güzel olurdu.

Oyuncularımla çok kısa sürede birlikte çalışmamıza rağmen düşündüğümüz, planladığımız oyunu sahada uygulamaya çalıştılar. Bunda maçın başında başarılı da olduk. Golü de bulduk. Maçın son anına kadar da sahada skoru değiştirmek için mücadele eden bir takım vardı. Beni sevindiren taraflar bunlar” dedi. Antalyaspor Beşiktaş: 1-2 (Maç sona erdi) Antalyaspor, 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı Talisca'nın golleriyle 2-1 kazandı ve kritik bir üç puan elde etti. Beşiktaş deplasmanda üç maç aradan sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku

Maçı kazanmayı arzuladıklarını da sözlerine ekleyen Hamza Hamzaoğlu, “En kötü beraberlik olsaydı daha iyi olacaktı. Ama sorun değil, bunları telafi edebileceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş´ı kutluyorum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kupa maçı ile bu maçta ortaya konulan futbol arasındaki farkın sorulması üzerine Hamza Hamzaoğlu, maçların öneminin değiştiğini sözlerine ekledi. Antalya`da maça damga vuran penaltı pozisyonu! Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Medel'in eline çarpan top penaltı tartışmalarına neden oldu. İlgili Haberi Oku