Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta? Cenk Tosun’suz Beşiktaş ne yapacak?

Beşiktaşlı ve Antalyasporlu futbolseverlerin özlemi sona eriyor. Antalyaspor'un Beşiktaş'ı evinde ağırlayacağı karşılaşma büyük çekişmeye sahne olacak. Heyecanla maç başlamasını bekleyen iki takımın taraftarı da "Antalya Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta? Heyecanlı bekleyişin sona ermesine kısa süre kala karşılaşmaya dair İlk 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Ligin ilk yarısında iyi bir performans sergileyemeyen Antalyaspor ve Beşiktaş, ikinci yarıda bu durumu tersine çevirmek istiyor. Cenk Tosun’un Everton’a transferi sonrasında nasıl bir görüntü çizeceği merak konusu olan Beşiktaş’ın, ligde iyi günler geçirmeyen ve küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor karşısında neler yapacağı futbolseverler tarafından takip edilecek. Maçın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olduğunu da merak eden taraftarlar sorularını araştırıyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte heyecanlı karşılaşmaya dair İlk 11’ler dahil hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18. haftasında Antalya ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geleceği maç 21 Ocak Pazar saat 19:00'da Antalya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak eden futbolseverler Hakem Halis Özkahya’nın yöneteceği müsabakayı beIN Sports 1'den canlı izleyebilecek.

Ligin ilk yarısında 30 puan toplamayı başaran Beşiktaş 4. sırada kendine yer edindi. Bu sezon küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor ise 17 puanla 16. sırada yer alıyor. İki takım arasında oynanan ligin ilk devresindeki maçta Beşiktaş evinde 2-0 kazanmıştı. Bu sene hem Avrupa hem de ligde performans gösteren Beşiktaş Süper Lig’de istikrar gösteremedi. Son 5 maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan kara kartallar ligin ikinci devresinde bu durumu düzelterek şampiyonlukta iddialı olmak istiyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

ANTALYASPOR: Ruud Boffin, Celetska, Diego, Chico, Sakıp, Yekta, Charles, Danilo, El Kabir, Emre Güral, Deniz Güral

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo

Asil formalarımız, Antalya Stadyumu soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/2M9gRtIPdo — Beşiktaş JK (@Besiktas) 21 Ocak 2018

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Cenk Tosun’un Everton’a transferiyle forvet hattında sıkıntı yaşayan Beşiktaş’a savunmadaki Pepe ve Tosic’in sakatlıkları da darbe vurdu. Teknik direktör Şenol Güneş, tedavileri devam eden iki oyuncudan olumsuz haber gelmesi durumunda savunmanın göbeğinde zorunlu değişikliğe gidecek. Lisans sorunun çözülerek formaya kavuşan yeni transfer Domagoj Vida ise görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek.