CANLI | Antalyaspor Beşiktaş maçı (İşte 11’ler)

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Antalyaspor Beşiktaş maçı ile devam ediyor. İkinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş ile tehlike hattından kurtulmak isteyen Antalyaspor'u Antalya'da bir araya getirecek mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 18. haftanın kritik maçında Antalyaspor, Beşiktaş’ı konuk ediyor. Beş maçlık galibiyet hasretini Antalya derbisinde konuğu Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 yenerek bitiren ve devreyi moralli kapatan Antalyaspor, ilk yarıdaki istikrarsız görüntüsünden kurtulmak isteyen ve deplasmanda üç maçlık galibiyet hasretini bitirmek isteyen Beşiktaş’ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Antalya Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 17 haftada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 30 puan topladı ve averajla ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarıya başlayacak Antalyaspor ise 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi alarak ilk yarıyı 17 puanla 15. sırada bitirdi.

Pepe ve Tosic sakat, Vida 11’de…

Beşiktaş’ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca ceza sınırında bulunuyor. Devre arası kampında sakatlık geçiren Pepe ve Dusko Tosic sakatlıkları nedeniyle Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Antalyaspor’da ise Maicon cezalı Eto’o ise sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

ANTALYASPOR – BEŞİKTAŞ

STAT: Antalya

HAKEM: Halis Özkahya

SAAT: 19.00

ANTALYASPOR: Ferhat, Musa, Diego, Celustka, Nazım, Zeki, Charles, Deniz, Danilo, El Kabir, Emre.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.