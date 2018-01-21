Antalya’da maça damga vuran penaltı pozisyonu!

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Medel'in eline çarpan top penaltı tartışmalarına neden oldu.

Süper Lig’in 18.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maça yaşanan bir penaltı tartışması damga vurdu. 2-1 devam eden maçın 62.dakikasında beraberlik golü için yüklenen Antalyaspor’da El Kabir, Beşiktaş ceza sahası içinde Medel’den kurtarmak isterken top rakibinin eline çarptı.

MAÇ SONUCU: Antalyaspor Beşiktaş: 1-2 Antalyaspor, 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı Talisca'nın golleriyle 2-1 kazandı ve kritik bir üç puan elde etti. Beşiktaş deplasmanda üç maç aradan sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku

Antalyasporlu futbolcular pozisyonun ardından penaltı beklerken maçın hakemi Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

Kırmızı beyazlı oyuncular Özkahya’ya yoğun tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada da gündeme oturdu.(Görüntüler beIn Sports’dan alınmıştır)

Pozisyon penaltı arkadaşlar Medel ‘in.. — Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 21 Ocak 2018

Antalyaspor’un pozisyonu net penaltı. Medel eli ile müdahale etmiş. — Ertem Şener (@ertemsener) 21 Ocak 2018

penaltı vermedi buna :d pic.twitter.com/pHR7BP1Crw — Egemen TUDORTOKOTOR (@toqotoreyiz) 21 Ocak 2018

Antalyaspor penaltısı güme gitmiş ..Net penaltı Halis tarafından katledilmiş … Hakemler yıllardır bir konuda istikrarlı rezalet yönetimler konusunda müthişler hiç birini diğerinden ayırt edemezsin … — LEVENT ÜMİT EROL (@leventumiterol) 21 Ocak 2018