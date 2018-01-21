Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Antalya’da maça damga vuran penaltı pozisyonu!

Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Medel'in eline çarpan top penaltı tartışmalarına neden oldu.
20:5721 Ocak 2018
0
Antalya’da maça damga vuran penaltı pozisyonu!

Süper Lig’in 18.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maça yaşanan bir penaltı tartışması damga vurdu. 2-1 devam eden maçın 62.dakikasında beraberlik golü için yüklenen Antalyaspor’da El Kabir, Beşiktaş ceza sahası içinde Medel’den kurtarmak isterken top rakibinin eline çarptı.

21 Ocak 2018 MAÇ SONUCU: Antalyaspor Beşiktaş: 1-2 Antalyaspor, 18. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, 1-0 geri düştüğü karşılaşmayı Talisca'nın golleriyle 2-1 kazandı ve kritik bir üç puan elde etti. Beşiktaş deplasmanda üç maç aradan sonra galip geldi. İlgili Haberi Oku

Antalyasporlu futbolcular pozisyonun ardından penaltı beklerken maçın hakemi Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.

Kırmızı beyazlı oyuncular Özkahya’ya yoğun tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada da gündeme oturdu.(Görüntüler beIn Sports’dan alınmıştır)

Etiketler
Antalyaspor beşiktaş medel penaltı
Son güncelleme: 21:16 | 21.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER