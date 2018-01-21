Antalya’da maça damga vuran penaltı pozisyonu!
Süper Lig’in 18.haftasında Beşiktaş’ın deplasmanda Antalyaspor’u 2-1 mağlup ettiği maça yaşanan bir penaltı tartışması damga vurdu. 2-1 devam eden maçın 62.dakikasında beraberlik golü için yüklenen Antalyaspor’da El Kabir, Beşiktaş ceza sahası içinde Medel’den kurtarmak isterken top rakibinin eline çarptı.
Antalyasporlu futbolcular pozisyonun ardından penaltı beklerken maçın hakemi Halis Özkahya oyunu devam ettirdi.
Kırmızı beyazlı oyuncular Özkahya’ya yoğun tepki gösterirken pozisyon sosyal medyada da gündeme oturdu.(Görüntüler beIn Sports’dan alınmıştır)
Pozisyon penaltı arkadaşlar Medel ‘in..
— Nihat Kahveci (@NihatKahveci8) 21 Ocak 2018
Antalyaspor’un pozisyonu net penaltı. Medel eli ile müdahale etmiş.
— Ertem Şener (@ertemsener) 21 Ocak 2018
penaltı vermedi buna :d pic.twitter.com/pHR7BP1Crw
— Egemen TUDORTOKOTOR (@toqotoreyiz) 21 Ocak 2018
Antalyaspor penaltısı güme gitmiş ..Net penaltı Halis tarafından katledilmiş … Hakemler yıllardır bir konuda istikrarlı rezalet yönetimler konusunda müthişler hiç birini diğerinden ayırt edemezsin …
— LEVENT ÜMİT EROL (@leventumiterol) 21 Ocak 2018
Medelin pozisyonuna penaltı çalmayan hakem art niyetlidir, eyyamcıdır, kollayıcıdır net..!
— Umut Bayram (@umuttbayrm) 21 Ocak 2018