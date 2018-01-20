Yıldırım’ın hedefi önce takım, sonra adaylık

Fenerbahçe'de Ali Koç’un Başkan adaylığını açıklaması ve son olarak önceki gün bin 300 kongre üyesine yaptığı ve önemli mesajlar içeren konuşmanın ardından gözler Başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi.

Koç, konuşmasında projelerinden bahsettiği gibi yönetimi de bazı konularda açıkça eleştirmişti. Bu açıklamanın ardından Aziz Yıldırım'ın başkanlık adaylığı ile ilgili açıklama yapabileceği ifade ediliyordu.

Başkan Yıldırım'ın resmi olarak bir açıklama yapmayı yakın zamanda düşünmediği ortaya çıktı. Yıldırım'ın, adaylığını açıklayan Ali Koç'un bu kararının erken bulduğu da belirtildi. Bu açıklama ile ilk kez kulüpte yaklaşık bir yıl önceden seçim konuşulmaya başladığını ifade ettiği öğrenildi.

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Kendisinin de benzer bir resmi açıklama yapması durumunda sürecin tamamen seçim maratonuna dönmesinden çekinen Başkan'ın, özellikle futbol takımının olumsuz etkilenmemesi için resmi açıklamayı seçimden kısa süre önce yapmayı planladığı ifade edildi.

Yıldırım'ın özellikle ilk altı haftanın çok önemli olduğu ve burada kazanılacak puanların şampiyonlukta belirleyeceği olacağını düşünüyor. Bu nedenle bir yandan seçim çalışmaları yapsa da daha önemli mesaiyi futbol takımına harcıyor.