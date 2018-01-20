TFF 1. LİG | Eskişehirspor 1-2 İstanbulspor
TFF 1. Lig’in 18. haftasında Eskişehirspor ile İstanbulspor arasında oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile noktalandı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Özgüç Türkalp, Soner, Maraş, Vural Gül
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, B.Aziz Özer, Kaan Kanak, Semih Güler (Serdar Yazıcı dk. 88) Felix Michel (Hasan Ayaroğlu dk. 63), Jerry Akaminko, Uğur İnceman (Furgan Polat dk. 75), Hüseyin Acar, Erkan Zengin, Chikeluba Ofoedu, Bruno Mezenga
Yedekler: Gökhan Siverek, Bedirhan Altunbaş, Aykut Akgün, İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Yücel İldiz
İstanbulspor: Okan Kocuk, Yalçın Kılınç, Onur Ergün, Aldin, Cajic, Oğuzhan Berber, Wellington, Muhammed Demirci (Onur Kolay dk. 70), Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik (Ali Dere dk. 52), Nemanja Kojic (İbrahim Yılmaz dk. 75), Halil Çolak
Yedekler: Umut Kaya, Tuncer Duhan Aksu, Halil Yılmaz, Eslem Öztürk, Yunus Emre Yalçın, Jean-Jacques Bougouhi, Zafer Şensoy
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: Felix Michel (dk. 60) (Eskişehirspor), Nemanja Kojic (dk. 63), Halil Çolak (dk. 85) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Yalçın Kılınç, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
60′ Hasan Hüseyin’in sağ kanattan kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Felix, şık bir kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi. 1-0
63′ Eskişehirspor ceza sahası etrafında pas yapan İstanbulspor, ev sahibi ekibe 3 dakika sonra cevap verdi. Onur’un defansın arkasına sarkıttığı pası Nemanja Kojic sol ayağıyla ağlara gönderdi. 1-1
85′ İbrahim’in ceza sahasına havalandırdığı topu iyi kontrol eden Halil Çolak, takımına 3 puanı getiren golü attı. 1-2