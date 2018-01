Tamer Tuna: Daha iyi bir Göztepe olacak

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Tuna, takımın oyununun olumlu olduğunu söyleyerek, “Daha iyi bir Göztepe olacak” ifadelerini kullandı.

Son dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 kaybeden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmanın coşkulu ve güzel geçtiği için mutlu olduğunu söyleyen Tuna, “Skor anlamında da son dakikada kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe maçı kazandı ve tebrik ediyoruz. İlk yarının son 6 maçında ve bugün merkez orta saha üstünlüğü sağlayan Fenerbahçe, bugün de aynısını yaptı. Kanat oyuncularının da katkısı vardı. Pozisyon vererek başlamamıza ve gol yememize rağmen pas yüzdemizi yükselterek oynamamız önemliydi. Atak verimliliğinde iyi olamadık. Daha çok pozisyona girip daha çok kullanmalıydık. İkili mücadelede eşit bir durum vardı ancak Fenerbahçe çift forvete dönünce daha çok pozisyon verdik. Sonuca üzüldük. Fiziksel özelliklerimizi yukarıya taşımak istiyoruz. Daha iyi bir Göztepe sağlayacağımızı düşünüyorum” dedi.

“Poko çok daha iyi olacaktır”

Takımdaki eksiklerin maçta dizilişi etkilediğini ancak sahadaki oyuncuların iyi mücadele ettiğini söyleyen Tamer Tuna, “Tayfur ve Halil'i kullandık kanatlarda. Rotman'ın cezası, Traore'nin sakatlığının olması ve Sabri'nin eksikliği bazı sorunlar yaşamamıza neden oldu ancak oyuncuların mücadelesi iyiydi. Verim adına sıkıntı yaşadık. Poko iyi bir oyuncu, üstün özellikleri var. Fiziksel açıdan kanat ya da forvet oyuncularının hızını taşıyan bir oyuncu. Bu hızdan kaynaklı tekniksel zaafları var. 2 yıldır gol atamıyordu, bugün attığı için mutluyuz. Koşu hızını ayarladığında Göztepe'ye daha çok katkı vereceğini umuyorum” diye konuştu.

Göztepe'nin hiçbir zaman vakit geçirmeye yönelik hareket etmediğinin altını çizen genç teknik adam, “Ligi de takip ederseniz, topla oynama yüzdeleri en çok Göztepe maçlarında var. Biz yatan ve vakit geçiren bir takım değiliz ve hiç de olmadık. İkinci yarıda Fenerbahçe'li oyuncuların da yerde kaldığı dakikalar oldu. Hiçbir zaman kötü niyetli, zaman geçirme adına bir futbol ortaya koymadık. Golü kendi kalemize attık, olmayabilirdi ya da daha farklı pozisyonlarda gol yiyebilirdik. Biz iyi niyetimizi hiç bozmadık ve bu şekilde devam edeceğiz. Tek istediğimiz futbol oynamak isteyişimiz” ifadelerini kullandı.

“1 puana tabii ki sevinirdik”

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzon'a gittiğinizde önemli bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Bizim futbolumuz her zaman kazanmak içindir. Rakibin bireysel hatasından gol atsak da kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Böyle deplasmanlarda 1 puana sevinirsiniz. Bugünkü atmosferi gördünüz. Beraberliğe sevinecektik tabii ki ama bizim oyun anlamında her zaman düşündüğümüz 3 puandır” diyerek sözlerini tamamladı.