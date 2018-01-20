Taffarel yeniden Galatasaray’da
Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından biri olan Claudio Taffarel göreve başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin unutulmaz isimlerinden biri olan Taffarel, Fatih Terim'in ekibinde olacak. Daha önce Terim'in ekibinde yer alacak isimlere yeni katılanlar olmuştu.
TERİM, ÖĞRENCİLERİNİ TOPLADI
Fatih Terim'in ekibinde, Levent Şahin'in yanı sıra, Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın olacağı belirtilmişti.
Taffarel'in geri dönüşüyle birlikte Galatasaray kalecilerinin performansının ne derece değişeceği merak konusu oldu. Özellikle Muslera'nın performansı sezonun ilk yarısında tartışma konusu olmuştu.
Ajansspor