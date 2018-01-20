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Taffarel yeniden Galatasaray’da

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yardımcılarından biri olan Claudio Taffarel göreve başladı.
14:5520 Ocak 2018
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Taffarel yeniden Galatasaray’da

Sarı-kırmızılı ekibin unutulmaz isimlerinden biri olan Taffarel, Fatih Terim'in ekibinde olacak. Daha önce Terim'in ekibinde yer alacak isimlere yeni katılanlar olmuştu.

20 Ocak 2018 ''Arda`nın tırnağı kadar Galatasaraylı olsaydı o yüz karaları...'' Ünlü gazeteci ve yazar Hıncal Uluç, Galatasaray'ın transfer gündemi ve Arda Turan'la ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı... İlgili Haberi Oku

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Fatih Terim'in ekibinde, Levent Şahin'in yanı sıra, Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander, Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın olacağı belirtilmişti.

Taffarel'in geri dönüşüyle birlikte Galatasaray kalecilerinin performansının ne derece değişeceği merak konusu oldu. Özellikle Muslera'nın performansı sezonun ilk yarısında tartışma konusu olmuştu.

Ajansspor

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