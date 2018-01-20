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Selçuk Şahin’e Fenerbahçelilerden büyük tepki

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın bitiş düdüğünün ardından Selçuk Şahin ve Skrtel arasında gerginlik yaşandı. Olaya Jahovic'in müdahalesi sonrası sarı lacivertlilerin file bekçisi Volkan Demirel de gerginliğe dahil oldu. Bu tartışma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcusu Selçuk Şahin'e tepki gösterdi.
22:0020 Ocak 2018
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Selçuk Şahin’e Fenerbahçelilerden büyük tepki

Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan maçın sonunda gerginlikler yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcusu Selçuk Şahin, Fenerbahçeli oyuncu Skrtel’in üzerine yürürken olaya Jahovic ve Volkan Demirel de dahil oldu.

Yaşanan bu olay sonrasında Selçuk Şahin, Volkan Demirel ve Skrtel sarı kart gördü. Sarı lacivertli taraftarlar yaşanan gerginliğin ardından eski oyuncuları Selçuk Şahin’e tepki gösterdi.

20 Ocak 2018 Fenerbahçe Göztepe maçından sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel`den ilk açıklama... Fenerbahçe ile Göztepe arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın ardından saha içi karıştı. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte Skrtel, Jahovic, Selçuk Şahin ve Volkan Demirel arasında tartışma yaşandı. Volkan Demirel, maç sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

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Fenerbahçe göztepe selçuk şahin sosyal medya tepki twitter
Son güncelleme: 22:03 | 20.01.2018
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